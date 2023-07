Do dużych zmian doszło w Rakowie Częstochowa podczas letniego okienka transferowego. Od dłuższego czasu wiadomo już było, że trener Marek Papszun kończy współpracę z zespołem, a jego miejsce zajmie dotychczasowy asystent Dawid Szwarga. Ponadto klub dokonał kilku mocnych transferów m.in. Johna Yeboaha, Łukasza Zwolińskiego, czy Adnana Kovacevicia. Ostatnio kontrakty podpisali również Sonny Kittel i Srdjan Plavsić, którzy będą dużymi wzmocnieniami drużyny. Teraz Raków czeka bardzo duże wyzwanie, dlatego piłkarze będą musieli wspiąć się na wyżyny umiejętności.

Raków Częstochowa - Karabach Agdam. Szansa na przełamanie fatalnej passy polskich zespołów

Raków rozpoczął sezon dość przeciętnie, wygrywając zaledwie 1:0 z Florą Tallinn oraz przegrywając po rzutach karnych finał Superpucharu z Legią Warszawa. Ostatnie występy mogą jednak dawać Dawidowi Szwardze powody do zadowolenia. Najpierw bardzo dobre rewanżowe starcie I rundy el. Ligi Mistrzów, w którym Raków pewnie pokonał Florę 3:0, a następnie taki sam wynik w ligowej konfrontacji z Jagiellonią Białystok. Cieszy z pewnością forma Łukasza Zwolińskiego, który w obu meczach zaliczył dublet. Jego gole będą bardzo potrzebne w spotkaniu z Karabachem Agdam.

Karabach rozpoczął eliminacje Ligi Mistrzów od pokonania w dwumeczu mistrza Gibraltaru Lincoln. Do tej pory polskie zespoły czterokrotnie trafiały na azerski klub w europejskich pucharach i nigdy nie potrafiły go wyeliminować. Najpierw w 2010 roku, Karabach dwa razy zwyciężył z Wisłą Kraków w el. Ligi Europy, następnie w 2013 roku wyeliminował z tych samych rozgrywek Piasta Gliwice, później w 2020 roku to samo zrobił z Legią Warszawa, a w ubiegłym roku już w I rundzie el. Ligi Mistrzów odprawił Lecha Poznań. Raków stanie zatem przed szansą przełamania fatalnej passy polskich drużyn w konfrontacjach z Karabachem.

Raków Częstochowa - Karabach Agdam. Kiedy i gdzie oglądać mecz? O której? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Raków Częstochowa - Karabach Agdam odbędzie się w środę 26 lipca o godzinie 20:15. Transmisja z tego wydarzenia dostępna będzie na antenie TVP Sport, natomiast w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.