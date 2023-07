Kapitalne wieści dla kibiców. Mecze polskich drużyn w Europie blisko telewizji

Dla polskich kibiców zapowiada się bardzo intensywny tydzień związany z grą polskich drużyn w eliminacjach europejskich pucharów. Do Rakowa Częstochowa, który bitwę o Ligę Mistrzów rozpoczął w połowie lipca (w 1. rundzie), dołączą teraz Legia, Pogoń i Lech. Te drużyny starają się o udział w Lidze Konferencji Europy (LKE). Rozgrywki w jej kwalifikacjach rozpoczną od 2. rundy.

Lech i Legia w telewizji, Pogoń w internecie

To, że domowe mecze naszych reprezentantów w eliminacjach europejskich pucharów będzie można zobaczyć w telewizji, przekazaliśmy jako pierwsi już pod koniec czerwca.

TVP porozumiała się z czterema klubami w sprawie spotkań rozgrywanych w Częstochowie, Warszawie, Poznaniu i Szczecinie. Umowa zawiera opcje transmisji ze wszystkich spotkań kwalifikacji, tj. aż do 4. rundy w przypadku LKE i 3. rundy w przypadku Ligi Mistrzów. Jeśli Raków awansowałby do 4. rundy tych najbardziej prestiżowych rozgrywek, jej mecz pokaże, któraś ze stacji z grupy Polsatu. To bowiem ten nadawca posiada prawa do Champions League, w których zawarta jest też decydująca runda kwalifikacji.

Co jednak z meczami wyjazdowymi naszych drużyn? Tu za każdym razem trzeba rozmawiać z rywalami Polaków lub pośrednikami, którzy nabyli do nich prawa. Jeszcze na początku czerwca delikatne zainteresowanie prawami zgłaszało Viaplay. Jednak przez ostatnie tygodnie nie było aktywne na rynku praw. Ma to związek z restrukturyzacją platformy streamingowej i cięciu przez nią kosztów. Viaplay w informacji dla inwestorów przekazało, iż nie będzie starało się o nowe prawa i zapowiedziało wycofanie z kilku europejskich rynków w tym polskiego. W oficjalnym komunikacie spółki nieco uspokojono i napisano o "nowym planie strategicznym", ale też "audycie rynku w Polsce" i "szukaniu partnerów". To Viaplay ma prawa to pokazywania LKE i Ligi Europy.

Prawami do meczów wyjazdowych polskich drużyn w 2. rundzie europejskich kwalifikacji zainteresowana była też TVP. Według naszych informacji prowadziła rozmowy ze wszystkimi rywalami Polaków. W tym momencie przełożyło się to na podpisanie umowy z Ordabasy Szymkent. To z tym kazachskim rywalem już 27 lipca na wyjeździe zagra Legia Warszawa. Spotkanie rozpocznie się o 17.00 polskiego czasu i pokaże je TVP Sport. Publiczny nadawca tego dnia zapewnił sobie też transmisję z Irlandii Północnej. To tam zagra Pogoń Szczecin, a jej rywalem o 20.45 będzie Linfield FC. Ponieważ chwilę wcześniej swój domowy mecz zagra też Lech Poznań (transmisja na TVP Sport), to starcie Pogoni w całości dostępne będzie u tego nadawcy w internecie, a do Irlandii telewizja przeniesie się po zakończeniu meczu Lecha.

Raków niemal dopięty

W nadchodzącym tygodniu kibice będą mogli zobaczyć zatem wszystkie mecze naszych pucharowiczów. Co będzie na początku sierpnia? Według naszych informacji może być podobnie, gdyż niemal dopięta jest sprawa, by pokazać rewanżowe spotkanie Rakowa z Karabachem planowane w Baku.

To spotkanie odbędzie się już 2 sierpnia o godz. 18.00. Wiadomo, że azerski nadawca przeprowadzi z niego transmisję. Krok od potwierdzenia umowy na nią jest też TVP. To będzie bardzo ważny i trudny mecz. Karabach do tej pory zawsze radził sobie dobrze w rywalizacji z polskimi drużynami. W poprzednim sezonie w kwalifikacjach Ligi Mistrzów pokonał Lecha Poznań (0:1, 5:1), kilka lat temu w eliminacjach Ligi Europy wygrał z Legią Warszawa (3:0), a na początku poprzedniej dekady eliminował Wisłę Kraków (1:0, 3:2) i Piasta Gliwice (2:1, 2:2 - po dogrywce). Jeśli Raków byłby lepszy w dwumeczu z Karabachem, to w tym sezonie zapewni sobie co najmniej grę w LKE.

TVP interesuje się też rewanżowym meczem Lecha. Ten co prawda zagra z Żalgirisem Kowno 3 sierpnia o godz. 18.00, czyli w tym samym czasie co Pogoń u siebie, ale jeśli spotkanie będzie wyprodukowane przez Litwinów, to publiczny nadawca mógłby pokazać je choćby w internecie i przez swoją aplikację. Losy transmisji dotyczące tych dwóch spotkań powinny być jasne w najbliższych dniach.

Transmisje meczów polskich drużyn w eliminacjach europejskich pucharów

26 lipca, godz. 20:15: Raków Częstochowa – Karabach (TVP Sport)

27 lipca, godz. 17:00: Ordabasy – Legia Warszawa (TVP Sport)

27 lipca, godz. 20:30: Lech Poznań – Żalgiris Kowno (TVP Sport)

27 lipca, godz., 20:45: Linfield – Pogoń Szczecin (TVPsport.pl)

2 sierpnia, godz. 18:00: Karabach – Raków Częstochowa (prawdopodobnie w TVP Sport)

3 sierpnia, godz. 18:00: Żalgiris Kowno – Lech Poznań (prawdopodobnie sport.tvp.pl)

3 sierpnia, godz. 18:00 Pogoń Szczecin – Linfield (TVP Sport)

3 sierpnia, godz. 21:00 Legia Warszawa – Ordabasy (TVP Sport)