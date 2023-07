Oto człowiek, który z kolegami upokorzył Czerczesowa. Wrócił sobie z emerytury

Zespół z Wysp Owczych - KI Klaksvik był autorem jednym z największych sensacji w Lidze Mistrzów ostatnich lat. Drużyna ta wyeliminowała w eliminacjach Champions League węgierski Ferencvaros, trenowany przez byłego trenera Legii Warszawa - Stanisława Czerczesowa. KI Klaksvik po bezbramkowym remisie przed własną publicznością, w rewanżowym starciu wygrał aż 3:0. Była to pierwsza w historii wygrana tej drużyny w europejskich pucharach!

0 - tyle zatem goli w dwumeczu wpuścił Jonathan Johansson, bramkarz KI Klaksvika. 31-letni Szwed w obu spotkaniach bronił bardzo dobrze. Nie byłoby pewnie w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zawodnik ten na tej pozycji występuje od... bardzo niedawna. Według informacji prasowych klubu z Wysp Owczych Jonathan Johansson w ubiegłym roku zakończył piłkarską karierę. Długo jednak nie był na sportowej emeryturze i zdecydował się na powrót do gry. W kwietniu tego roku występował w piątej lidze norweskiej jako środkowy obrońca! Właśnie tam wypatrzyli go skauci KI Klaksvika. Zawodnik podpisał kontrakt z drużyną i został pierwszym bramkarzem, bo kontuzji doznał Markus Petterson, który dotychczas był numerem "1".

Johansson umowę z K Klaksvikiem podpisał 15 czerwca tego roku. Zagrał dwa mecze ligowe (jego zespół wygrał 2:1 z Toftir i 2:0 u siebie z HB Torshavn) i dwa w eliminacjach Ligi Mistrzów. Teraz będzie miał szansę zagrać w 2. rundzie w starciu ze szwedzkim BK Hacken.

- To największy sukces w historii występów KI Klaksviku w europejskich pucharach. Do tej pory nie zdarzyło się bowiem, by ten zespół z Wysp Owczych wyeliminował jakiegokolwiek rywala w Europie. Najbliżej było rok i dwa lata temu, kiedy KI Klaksvik odpadał w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Dwa lata temu KI Klaksvik przegrał rywalizację po dogrywce z łotewskim FK RFS, a przed rokiem po rzutach karnych wyeliminowało go FC Ballkani z Kosowa - pisał Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl.