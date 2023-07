Raków głodny gry. Mecz z Florą to za mało. "Dogrywka" odbyła się na lotnisku [WIDEO]

Raków Częstochowa w świetnym stylu rozpoczął zmagania w eliminacjach do Ligi Mistrzów. W pierwszej rundzie zmierzył się z Florą Tallinn. Ekipa Dawida Szwargi bez większych problemów wyeliminowała rywali. Najpierw pokonała ich 1:0, a później 3:0. Bohaterem rewanżowego spotkania był Łukasz Zwoliński, który strzelił dwa gole. Trzecią bramkę dorzucił Giannis Papanikolaou.

Piłkarze Rakowa mieli mało rywalizacji. "Dogrywka" na lotnisku

Zawodnicy z Częstochowy świetnie spisali się w tym meczu. Okazuje się, że po spotkaniu wciąż mieli ochotę na dalszą rywalizację i na lotnisku postanowili zagrać ze sobą w tenisa stołowego. Wideo udostępnił Sebastian Staszewski. "Piłkarzom Rakowa chyba za mało dziś emocji, więc na lotnisku trwa dogrywka" - napisał na Twitterze.

Awans Rakowa do drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów to spore osiągnięcie. Dzięki niemu klub zapisał się również w historii. Po wyeliminowaniu Estończyków stał się pierwszym polskim klubem od sezonu 2000/2001, który pokonał rozstawionego przeciwnika. Ostatni raz udało się to Polonii Warszawa, która ograła Dynamo Bukareszt 4:3, 3:1.

Teraz Raków czeka na rywala, z którym zmierzy się w drugiej rundzie. Będzie nim zwycięzca pary Karabach Agdam - Lincoln Red Imps. Obecnie bliżej awansu jest zeszłoroczny pogromca Lecha Poznań, który w pierwszym meczu wygrał 2:1. Rewanż zaplanowany jest na środę i godzinę 18:00. Obecnie Raków zarobił już 380 tysięcy euro, czyli około 1.69 miliona złotych. W przypadku awansu do trzeciej rundy ta kwota wzrośnie do 480 tysięcy euro (około 2,13 miliona złotych).