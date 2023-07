Estończycy skomentowali demolkę w wykonaniu Rakowa. Piszą o rozpadzie

Raków Częstochowa nie dał najmniejszych szans Florze Tallinn i wyeliminował tę drużynę w dwumeczu 4:0. W meczu w stolicy Estonii piłkarze z Częstochowy długo nie mogli trafić do siatki, ale w drugiej części gry zdobyli trzy bramki i przypieczętowali awans do drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. "Raków dobrze zorganizowany, bez straty bramki w trzech meczach, a dzisiaj dosłownie trening strzelecki" - to jedna z opinii ekspertów po meczu mistrzów Polski.

Estońskie media wprost o grze Rakowa Częstochowa. "Zdecydowana przewaga"

"Flora musiała uznać zdecydowaną przewagę mistrzów Polski i spadła do Ligi Konferencji Europy" - to nagłówek estońskiego portalu Delfi Sport. Dziennikarze relacjonujący mecz podkreślają, że Raków z impetem wszedł spotkanie i tylko własnej nieskuteczności oraz dobrej interwencji bramkarza gospodarzy do przerwy było 0:0.

"Zdecydowana porażka Flory z Rakowem" - to z kolei tytuł tekstu na portalu sport.err.ee. "W pierwszej połowie podopieczni Rakowa kilkakrotnie sprawdzali wytrzymałość słupków A. Le Coq Arena, a po przerwie Łukasz Zwoliński w ciągu kilkunastu minut ustrzelił dwie bramki" - czytamy w relacji opisującej pewny awans mistrza Polski do kolejnej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Przewagę Rakowa zauważyła również estońska telewizja TV3. "W pierwszej rundzie el. LM Flora musiała uznać wyższość mistrzów Polski w dwumeczu".

W najbardziej dosadny sposób wygraną Rakowa ujęli dziennikarze z portalu postimees.ee. "Flora rozpadła się w drugiej połowie, a Raków dominował przez cały mecz" - czytamy w nagłówku. "W pierwszej połowie gospodarze dobrze się bronili, ale w drugiej nie udało się tego powtórzyć" - konkludują estońscy dziennikarze.

A z kim przyjdzie Rakowowi walczyć o awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów? Rywalem piłkarzy Dawida Szwargi będzie lepsza ekipa z pary Lincoln Red Imps FC - Karabach Agdam. Po pierwszym meczu jest 2:1 dla azerskiej drużyny. Rewanż zostanie rozegrany w środę 19 lipca.