Raków zdeklasował Florę Tallinn! Jest awans do II rundy eliminacji do Ligi Mistrzów

Była 47. minuta, kiedy bardzo dobrze w ofensywie pokazał się środkowy obrońca Rakowa Częstochowa - Zoran Arsenić. Kapitan mistrzów Polski wyskoczył zza pleców rywala, przejął piłkę i natychmiastowo zagrał ją w pole karne Flory Tallinn. W nim świetnie zachował się Łukasz Zwoliński, który dobrze wyszedł na pozycję i spokojną podcinką pokonał Everta Grunvalda.

Raków mógł odetchnąć, bo w końcu strzelił gola i objął prowadzenie 1:0. Po zwycięstwie 1:0 w pierwszym meczu mistrzowie Polski byli o krok od awansu do 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów, co dało im jeszcze więcej luzu i pewności siebie w polu karnym Flory.

12 minut po pierwszej bramce Zwoliński trafił raz jeszcze. Napastnik Rakowa zaczął i skończył tę akcję bramkową. Zwoliński najpierw wyszedł do piłki i zagrał ją na prawą stronę, gdzie był Fran Tudor. Wahadłowy mistrzów Polski zagrał z prawej strony w pole karne, gdzie z bliska piłkę do bramki wbił Zwoliński.

W 85. minucie Raków trafił raz jeszcze. Tym razem po podaniu Johna Yeboaha znakomitym uderzeniem z linii pola karnego popisał się Giannis Papanikolaou, który umieścił piłkę w okienku bramki Grunvalda.

Raków pokonał Florę 3:0 i pewnie awansował do kolejnej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. We wtorek piłkarze Dawida Szwargi byli zespołem co najmniej dwie klasy lepszym od mistrzów Estonii i powinni wygrać jeszcze wyżej.

Pewny awans Rakowa

Powinni, jednak zwłaszcza przed przerwą nie mieli szczęścia i brakowało im skuteczności. Bohaterem pierwszej połowy był Grunvald, który bronił uderzenia m.in. Zwolińskiego, Bena Ledermana, Milana Rundicia czy Jeana Carlosa. W 42. minucie piłka odbiła się od poprzeczki po uderzeniu Bartosza Nowaka.

Po przerwie Raków marnował kolejne okazje. Piłkarze Szwargi mieli mnóstwo miejsca w polu karnym Flory i momentami wyglądali tak, jakby duża liczba możliwych rozwiązań była ich największym problemem. W drugiej połowie okazje marnowali m.in. Tudor, Yeboah czy Władysław Koczerhin.

W 88. minucie do bramki trafił jeszcze Fabian Piasecki, który wykorzystał dośrodkowanie z prawej strony w wykonaniu Mateusza Wdowiaka. Po analizie VAR bramka nie została jednak uznana.

W 2. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów Raków najpewniej zagra z Karabachem. Mistrzowie Azerbejdżanu w środę zagrają rewanż z mistrzem Gibraltaru - Lincoln Red Imps. Przed tygodniem Karabach wygrał 2:1. Mecze 2. rundy już w przyszłym tygodniu.