Raków ma wiele powodów do radości. Ale martwi jedno. Nawet Szwarga to przyznał

Dobrych informacji jest więcej: trzecie czyste konto w trzecim meczu tego sezonu, większa kontrola nad meczem niż tydzień temu, liderzy zespołu w dobrej formie, a z perspektywy trenera Dawida Szwargi - poprawa w przerwie tego elementu w grze, który najbardziej doskwierał zespołowi. Tym razem chodziło o skuteczność. W pierwszej połowie Ben Lederman uderzył bowiem w słupek, Łukasz Zwoliński główkował prosto w bramkarza, Milan Rundić z bliska trafił w instynktownie broniącego Everta Grunvalda, a Bartosz Nowak w poprzeczkę. Mimo ewidentnej przewagi - indywidualnej i zespołowej - wciąż było 0:0.

Wkradały się złość i frustracja. Ale już pierwsza akcja po przerwie przyniosła ulgę

Po kolejnych pudłach, gdy realizator z bliska pokazywał twarze zawodników Rakowa Częstochowa, dało się dostrzec zniecierpliwienie. U niektórych wręcz irytację. Byli blisko, ale za każdym razem kończyło się zawodem. A to brakowało kilku centymetrów, a to nieco szybciej podjętej decyzji o strzale, a to odrobiny szczęścia. Szwarga w pomeczowym wywiadzie zdradził, że w przerwie skupiał się na tym właśnie psychologicznym aspekcie - by jego piłkarze nie zwątpili, nie zablokowali się i jak najszybciej dopięli swego. - Kwestia awansu powinna być załatwiona już przed przerwą - przytomnie przyznał trener Rakowa przed kamerami TVP Sport.

Raków zdeklasował Florę Tallinn! Jest awans do II rundy eliminacji do Ligi Mistrzów

Niepewność nie trwała jednak długo. Już w pierwszej akcji po przerwie świetnie zachował się kapitan Zoran Arsenić, który odebrał piłkę niedaleko pola karnego Flory, podprowadził ją jeszcze bliżej i z odpowiednim wyczuciem podał do Zwolińskiego. Dobre przyjęcie i szybkie oddanie strzału okazały się przepisem na sukces. Już wtedy można było być niemal pewnym awansu Rakowa do kolejnej rundy, bo rywale byli znacznie słabsi niż tydzień temu w Częstochowie. Nie stworzyli nawet dwóch-trzech groźnych sytuacji, a w obronie byli znacznie mniej skrupulatni i nawet we własnym polu karnym zostawiali piłkarzom Rakowa bardzo dużo miejsca. Końcowy wynik - 3:0, po pięknym golu Giannisa Papanikolaou - brzmi okazale, ale gdyby zliczyć wszystkie sytuacje, od których zaroiło się przede wszystkim pod koniec meczu, gdy piłkarze Flory wiedzieli już, że nie mają większych szans na awans, powinien być nawet dwukrotnie wyższy.

O taki wieczór chodziło. Raków Częstochowa zrobił swoje

Apetyt Rakowa Częstochowa z pewnością nie został jeszcze zaspokojony, dlatego przy pewnym wyniku myśli kibiców mogły już uciekać do kolejnych spotkań, w których rywale będą znacznie bardziej wymagający, więc i cena za tak dużą nieskuteczność może być znacznie wyższa. Tym kolejnym rywalem - w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów - najprawdopodobniej będzie Karabach Agdam, który w wyjazdowym meczu z Lincoln wygrał 2:1 i środowym rewanżu powinien potwierdzić swoją sporą przewagę w umiejętnościach.

To zespół, który przed rokiem łatwo poradził sobie z Lechem Poznań (5:2 w dwumeczu) i doszedł do fazy grupowej Ligi Europy, a jeszcze wcześniej - w sezonie 2020/2021 - eliminował Legię Warszawa (3:0). Sam Szwarga przyznał, że nie spodziewa się, by jego drużyna w kolejnych rundach tak łatwo dochodziła do sytuacji strzeleckich. Dlatego musi poprawić skuteczność. Kibiców bardzo cieszą dwa gole Zwolińskiego i jego dobra gra. To on przytomnym rozrzuceniem piłki do boku napędził drugą bramkową akcję, by po chwili samemu ją wykończyć. Trudno wyciągać fundamentalne wnioski po raptem 111 minutach, które Zwoliński uzbierał dotychczas w Rakowie, ale wygląda na zawodnika, który pogodzi kibiców i trenerów. Ci pierwsi od dawna powtarzali, że w ich zespole brakuje skuteczniejszego napastnika, za to drudzy podkreślali, że pożegnany tego lata Vladislavs Gutkovskis, mimo niewielkiej liczby strzelanych goli, miał olbrzymi wkład w system gry całego zespołu.

Przykre obrazki na początku meczu Rakowa. Raziło w oczy. Borek aż zażartował

Pierwszy krok w przypadku Rakowa Częstochowa nie tyle był najtrudniejszy, co najważniejszy. Droga eliminacyjna mistrza Polski przy obecnych zasadach znacznie skraca się bowiem po przejściu pierwszego rywala. Już teraz zespół Szwargi jest o krok od wejścia do Ligi Konferencji Europy. Nawet jeżeli przegra dwa najbliższe dwumecze będzie miał trzecią szansę - już w play-offach LK. O taki wieczór w Tallinie właśnie chodziło: trzy gole strzelone, żadnego straconego (to już 11 czyste konto w 14 eliminacyjnych meczach Rakowa w Europie, co może być kluczowe w kolejnych rundach), pieniądze zarobione (około 380 tys. euro) i zdobyte punkty do rankingu UEFA (0,250). Można już wypatrywać kolejnego rywala i pracować nad skutecznością.