Skandal w el. Ligi Mistrzów. Nie do wiary. Juraj Kucka naprawdę to zrobił

W miniony wtorek oraz środę zostały rozegrane pierwsze mecze w eliminacjach Ligi Mistrzów w sezonie 2023/2024. Z perspektywy polskiego kibica najważniejszym wynikiem jest ten dotyczący Rakowa Częstochowa. Mistrzowie Polski na własnym obiekcie wygrali 1:0 z Florą Tallinn i z taką zaliczką udadzą się w przyszłym tygodniu do stolicy Estonii z chęcią awansu do drugiej rundy eliminacji.

Juraj Kucka niczym Luis Suarez. Ugryzł rywala w trakcie meczu

W środę za to w pierwszej fazie słowacki Slovan Bratysława zmierzył się z luksemburskim Hesperange. Przed spotkaniem to gospodarze byli uważani za faworytów, ale rzeczywistość okazała się zupełnie inna, bo już w 22. minucie goście z Luksemburga wyszli na prowadzenie po golu Dominika Stolza z rzutu karnego. Trzy minuty później był remis, bo bramkę dla Slovana zdobył Vladimir Weiss.

Pierwsza sensacja w tegorocznej Lidze Mistrzów! Potentat na kolanach

Chociaż były to jedyne bramki w tym spotkaniu, to nie był to koniec emocji na stadionie w Bratysławie. Pod koniec pierwszej połowy piłkarz gości Nego Ekofo upadł na Juraja Kuckę po jednym ze starć o piłkę. Od razu wokół sędziego pojawili się piłkarze obu drużyn, a zawodnicy Hesperange wprost sugerowali, że Kucka ugryzł rywala.

Arbiter spotkania w pierwszej chwili pokazał piłkarzowi gospodarzy żółtą kartkę, ale został przywołany do monitora, żeby obejrzeć jeszcze raz całą sytuację. Po chwili zmienił zdanie i Kucka wyleciał z boiska po zobaczeniu bezpośredniej czerwonej kartki. Niewykluczone, że będzie czekała go bardziej sroga kara, patrząc na przypadek Luisa Suareza z przeszłości.

A skąd porównanie do Luisa Suareza? Urugwajski napastnik w trakcie kariery kilka razy gryzł rywali na boisku. Jako piłkarz Ajaksu Amsterdam w listopadzie 2010 roku ugryzł Otmana Bakkala z PSV Eindhoven, za co został zawieszony przez swój klub na dwa mecze. W kwietniu 2013 roku, jako piłkarz Liverpoolu, "spróbował" Branislava Ivanovicia z Chelsea. Wtedy został ukarany dziesięciomeczowym zawieszeniem w Premier League.

Potencjalny rywal Rakowa męczył się ze słabeuszem. Nagły zwrot akcji

Jednak najsłynniejszy przypadek ugryzienia rywala przez Suareza miał miejsce w meczu Urugwaj - Włochy na mistrzostwach świata w Brazylii w 2014 roku. W ostatnim meczu fazy grupowej ugryzł Giorgio Chielliniego. Chociaż nie wyleciał z boiska w trakcie meczu, to po tym został zawieszony na cztery miesiące rozgrywek klubowych i dziewięć meczów reprezentacyjnych.