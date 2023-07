Dwa lata temu ograli Real, a teraz bolesna wtopa w LM. Ważny wynik dla polskiej piłki

Sheriff Tyraspol nieprzerwanie od ośmiu lat zostaje mistrzem Mołdawii i znajduje swoje miejsce w eliminacjach do europejskich pucharów. Cała Europa usłyszała o tym zespole przede wszystkim w sezonie 2021/2022, kiedy to w drugiej kolejce Ligi Mistrzów Mołdawianie pokonali Real Madryt 2:1 w Madrycie. Bramki Jasura Jakszibojewa i Sebastiena Thilla przeszły do historii klubu. Środowy mecz w Rumunii w Tyraspolu raczej będą chcieli wymazać.

Sheriff Tyraspol pożegna się z Ligą Mistrzów na starcie? Fatalny wynik w Rumunii, również dla Polski

Obecny skład Sheriffa nie przypomina tego sprzed lat. Jego trenerem jest Włoch Roberto Bordin. Mimo rozstawienia w eliminacjach, trafili na niewygodnego rywala w stosunkowej wczesnej fazie rozgrywek.

Farul Konstanca prowadzona przez George Hagiego przerwała wieloletnią dominację CFR 1907 Kluż-Napoka. Zespół znad Morza Czarnego to znana rumuńska marka, która przez lata walczyła o to, aby powrócić na szczyt. W 2021 roku Farul połączył się z lokalnym rywalem Viitorulem, którego właścicielem był Hagi. W pierwszym sezonie zajął piąte miejsce w lidze, a później zdobył pierwsze mistrzostwo w historii.

Zespół Hagiego zaczął eliminacje w kapitalnym stylu. W pierwszej połowie dominował nad Sheriffem przede wszystkim w posiadaniu piłki i miała mecz pod kontrolą. Oba zespoły oddały po dwa celne strzały, ale żaden z nich nie stworzył poważnego zagrożenia.

Jedyna bramka w meczu padła dopiero po przerwie, a konkretnie w 56. minucie. Po niezłym driblingu w pole karne wpadł napastnik Konstancy David Kiki i pewnym strzałem w kierunku długiego słupka zapewnił drużynie zwycięstwo. W dalszej fazie meczu piłkarze Sheriffa mieli swoje szanse, ale jedną z nich w 73. minucie koncertowo zmarnował Manushe Garananga, kiedy w stuprocentowej sytuacji nie zdołał pokonać bramkarza.

Wygrana ze zdecydowanym faworytem to kolejny popis talentu piłkarzy George Hagiego. Legenda rumuńskiej piłki w zeszłym sezonie poprowadziła najmłodszych mistrzów kraju w Europie. Średnia wieku zawodników ledwo przekroczyła 22 lata.

Zwycięstwo Farula to niekorzystny wynik dla polskiej piłki w kontekście rankingu UEFA. Dzięki wygranej Rumuni zyskali 0,250 pkt i mają 18,375 pkt i awansowali na 24. miejsce. Polska jest obecnie 22. i ma 18,750 pkt.

Aktualny ranking UEFA:

20. Szwecja - 19,875

21. Chorwacja - 19,650

22. Polska - 18,750

23. Rosja - 18,632

24. Rumunia - 18,375

25. Cypr - 18,350

26. Węgry - 17,500

27. Bułgaria - 16,250

Jeśli Sheriff Tyraspol liczy na ponowne występy w Lidze Mistrzów, to będzie musiał odrobić jednobramkową stratę na własnym stadionie. Rewanż zaplanowano na wtorek 18 lipca o godzinie 19:00.