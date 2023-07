Huknął tak, że trudno uwierzyć! Co za gol w el. Ligi Mistrzów [WIDEO]

We wtorek rozpoczęło się granie w Europie w sezonie 2023/2024. Co prawda chodzi o pierwszą rundę eliminacji Ligi Mistrzów, ale każda startująca w nich drużyna walczy o awans i wielkie pieniądze. Jedną z nich jest Raków Częstochowa, który po mało porywającym meczu pokonał 1:0 Florę Tallinn po golu Władysława Koczerhina w 54. minucie. Z taką skromną zaliczką mistrzowie Polski udadzą się za tydzień do stolicy Estonii z chęcią wywalczenia awansu do drugiej rundy eliminacji.

Gol "stadiony świata" rozstrzygnął pierwszy mecz irlandzkiej drużyny z islandzką o Ligę Mistrzów

Oczywiście we wtorkowy wieczór grały nie tylko Raków Częstochowa oraz Flora Tallinn. Tego dnia na swoim stadionie irlandzkie Shamrock Rovers podjęło islandzki Breidablik. Spotkanie było bardzo wyrównane przez całe 90 minut i ostatecznie zakończyło się minimalną wygraną gości 1:0.

Tylko, co to był to gol! W 39. minucie piłkarze Breidabliku wykonywali rzut wolny z odległości około 30 metrów, który rozegrali na krótko. Hoskuldur Gunnlaugsson wyłożył delikatnie piłkę za siebie, a tę z całej siły pod poprzeczkę posłał Damir Muminović. Uderzenie było na tyle potężne, że bramkarz Shamrock Rovers nie miał szans na żadną interwencję.

W pierwszych meczach eliminacji Ligi Mistrzów nie brakowało również niespodzianek. Jedna z nich padła w meczu FC Ballkani z Łudogorcem Razgrad. Kosowska drużyna wygrała z bułgarską 2:0 i ma dobrą zaliczkę przed rewanżem. Kolejne spotkania eliminacyjne zostaną rozegrane w środę 12 lipca, a rewanże 18 i 19 lipca.