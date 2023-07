Wpadka TVP Sport w trakcie meczu Rakowa. Kibice natychmiast to zauważyli

We wtorek 11 lipca Raków Częstochowa przystąpił do eliminacji Ligi Mistrzów. Pierwszym rywalem zespołu Dawida Szwargi, dla którego był to również oficjalny debiut w roli pierwszego szkoleniowca mistrzów Polski, była estońska Flora Tallinn. Częstochowianie wygrali 1:0, choć stylem jeszcze nie porwali. Jedyna bramka padła w 54. minucie spotkania.

Raków Częstochowa jednak prowadził!? Wpadka TVP Sport w przerwie meczu

Choć do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis, to według TVP Sport było inaczej. Podczas studia po pierwszej połowie nadawanego prosto ze stadionu przy Limanowskiego 83 na ekranach widzów pojawiła się grafika z wynikiem. Wynikiem, który był... błędny - widniało na niej prowadzenie gospodarzy 1:0.

Wymowna reakcja trenera Szwargi po golu dla Rakowa. Tego Papszun mu zazdrości

Internauci bardzo szybko wyłapali wpadkę stacji. "Do przerwy Raków wygrywa" - napisał na Twitterze Maciej Maćkowiak, działacz klubu Victoria Września i zamieścił screena z transmisji, na którym widać błędną grafikę.

Realizatorzy transmisji szybko zainterweniowali. Na szczęście ich "przewidywania" z przerwy co do wyniku szybko się ziściły. Już w 54. minucie Władysław Koczerhin wyprowadził mistrzów Polski na prowadzenie. Warto odnotować, że spory udział w akcji bramkowej miał nowy nabytek częstochowian - John Yeboah.

W pierwszej połowie stadion zamilkł. Raków ma nowego bohatera

Do końca meczu na tablicy wyników nic już się nie zmieniło. Raków przed meczem rewanżowym ma więc skromną, jednobramkową zaliczkę. Spotkanie w Tallinnie odbędzie się we wtorek 18 lipca o 19:00. Transmisję przeprowadzi Telewizja Polska. Relacja na żywo także w Sport.pl i naszej aplikacji mobilnej.