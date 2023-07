Pierwsza sensacja w tegorocznej Lidze Mistrzów! Potentat na kolanach

We wtorek rozpoczęły się eliminacje do fazy grupowej Ligi Mistrzów na sezon 2023/24. Raków Częstochowa pokonał 1:0 Florę Tallinn, choć dla mistrzów Polski nie był to wcale taki "spacerek". Jedynego gola dla zespołu Dawida Szwargi zdobył Władysław Koczergin. W tym samym czasie na innym z boisk doszło do pierwszej, prawdziwej sensacji rozpoczynającej się edycji rozgrywek.

Sensacja w Kosowie. Łudogorec Razgrad pokonany

O 20:45 na stadionie w Prisztinie rozpoczęło się spotkanie między kosowskim FC Ballkani a bułgarskim Łudorogcem Razgrad, tym razem bez Jakuba Piotrowskiego w składzie. Zdecydowanym faworytem byli mistrzowie Bułgarii, którzy są bardziej utytułowani od drużyny FC Ballkani. Ponadto ich wartość rynkowa według portalu Transfermarkt.de jest aż dziesięć razy większa! Wynosi bowiem około 40 milionów euro, przy nieco ponad czterech milionach euro kosowskiej drużyny.

Na boisku liczby i statystyki jednak nie grają. Już od pierwszego gwizdka sędziego to gospodarze stwarzali więcej sytuacji od Bułgarów i byli bliżej zdobycia prowadzenia w spotkaniu. Mimo wielu prób stało się ono faktem dopiero w doliczonym czasie gry do pierwszej połowy. Po nieco ponad 45 minutach rywalizacji piłkę do siatki skierował Meriton Korenica, który silnym strzałem zza pola karnego pokonał bramkarza Łudogorca. Tym samym piłkarze z Kosowa zeszli do szatni przy prowadzeniu 1:0.

Niedługo po zmianie stron było już 2:0. W 55. minucie Korenica kapitalnie dośrodkował ze stałego fragmentu gry, a do piłki dopadł Qendrim Zyba, który strzałem głową w lewy dolny róg bramki podwyższył wynik i przybliżył FC Ballkani do sensacyjnej wygranej.

W końcowej fazie meczu Łudogorec dążył do zminimalizowania strat. Dobre okazje miał m.in. Pedro Naressi, jednak broniący bramki w kosowskim zespole Enea Kolici spisywał się świetnie i do końca spotkania nie puścił żadnego gola. Tym samym FC Ballkani sprawiło wielką sensację i ograło mistrza Bułgarii. Dla drużyny z Kosowa to drugi sezon w europejskich pucharach w historii. W ubiegłym sezonie grali również w eliminacjach LM - wtedy przegrali 1:2 w dwumeczu z Żalgirisem Wilno. Ostatecznie jednak dotarli do fazy grupowej LKE.