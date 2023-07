Kuriozalna sytuacja w Rakowie. Na godziny przed meczem el. LM

Raków Częstochowa zdominował minione rozgrywki Ekstraklasy. W sezonie 2022/2023 zespół z południa Polski prowadzony przez Marka Papszuna po raz pierwszy w historii sięgnął po mistrzostwo kraju. To największy sukces w historii klubu, który ma już na koncie dwa puchary Polski i dwa wicemistrzostwa kraju. Drużyna z Częstochowy zapewniła sobie tytuł w 31. kolejce PKO BP Ekstraklasy i dzięki temu w lipcu rozpoczyna walkę o upragnioną Ligę Mistrzów.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy kibice bawią się w samolocie do Kataru [WIDEO]

Dzisiaj Raków Częstochowa zmierzy się z Florą Tallin w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Będzie to pierwszy mecz 32-letniego Dawida Szwargi w meczu o stawkę, który zadebiutuje na ławce trenerskiej, zastępując Marka Papszuna. Zespół z Częstochowy do zmagań z estońską Florą Tallin podejdzie bez największej gwiazdy, Iviego Lopeza, ale z potencjalnie nowym liderem w ataku Johnem Yeboahem. Mistrzowie Estonii są potencjalnie słabszą drużyną, dlatego wszyscy w Częstochowie liczą na pewne zwycięstwo Rakowa.

Iga Świątek miała szczęście przed Wimbledonem. Trafiła najlepiej jak mogła

Zabawna sytuacja na konferencji prasowej Rakowa Częstochowa z udziałem tłumaczki

W poniedziałek odbyła się przedmeczowa konferencja prasowa, na której szkoleniowiec Dawid Szwarga oraz piłkarze Giannis Papanikolaou i Marcin Cebula odpowiadali na pytania dziennikarzy. Podczas niej doszło do dość zaskakujących scen. Kobieta wynajęta do roli tłumaczki wzięła za mikrofon i próbowała przekładać wypowiedzi z języka polskiego na angielski.

Kobieta często szukała odpowiednich słów, aby oddać wypowiedź zawodników czy też trenera. Słychać było zakłopotanie w jej głosie. Być może stres przyczynił się do kiepskiej jakości tłumaczenia z jej strony.

Totalny upadek kultowego klubu. Grozi mu likwidacja. Aż trudno uwierzyć

Konferencja prasowa trwała ponad 23 minuty. Po trzynastu minutach konferencji rzecznik prasowy Rakowa, Michał Szprendałowicz włączył się do tłumaczenia. - Pomogę trochę z tłumaczeniem - powiedział. Potem tłumaczka już nie zabrała głosu.

Mecz I rundy eliminacji Ligi Mistrzów pomiędzy Rakowem Częstochowa i Florą Tallin odbędzie się we wtorek o godzinie 20.