Liga Mistrzów. Raków Częstochowa - Flora Tallin. Gdzie oglądać mecz eliminacji? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Tylko godziny dzielą Raków Częstochowa od historycznego startu w eliminacjach Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski dotychczas tylko dwukrotnie grali w eliminacjach europejskich pucharów - za każdym razem chodziło o rozgrywki Ligi Konferencji Europy i ani razu nie udało się Rakowowi awansować do głównych zawodów. W 2021 roku częstochowianie w ostatniej rundzie przegrali w dwumeczu 1:3 z KAA Gent, a przed rokiem na tym samym etapie 2:3 ze Slavią Praga.

Raków Częstochowa rozpoczyna grę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Rywal najlepszy z możliwych

Drużyna Dawida Szwargi do zmagań z Florą Tallin podejdzie bez największej gwiazdy, Iviego Lopeza, ale z potencjalnie nowym liderem w ataku, sprowadzonym ze Śląska Wrocław Johnem Yeboahem. Niemiecki piłkarz bez wątpienia ma umiejętności, żeby zastąpić Hiszpana, który zerwał przednie więzadła krzyżowe.

Flora Tallin nie wydaje się najmocniejszą drużyną, ale ma za sobą coś, czego nie ma Raków - grę w fazie pucharowej europejskich pucharów. Drużyna ze stolicy Estonii w sezonie 2021/2022 występowała w Lidze Konferencji Europy, ale nie zapisała się tam czymś specjalnym, ponieważ zajęła ostatnie miejsce w grupie B.

Chociaż nikt tego nie zakłada, to gdyby Raków nie podołał wyzwaniu i przegrał z Florą, to dalej będzie liczył się w grze o awans do europejskich rozgrywek. W razie porażki częstochowian będzie czekała "nagroda", jaką będzie spadek do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy.

Raków Częstochowa - Flora Tallin. Gdzie oglądać mecz eliminacji Ligi Mistrzów? O której godzinie gra Raków dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Mecz Raków Częstochowa - Flora Tallinw pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów odbędzie się we wtorek 11 lipca o godzinie 20:00. Transmisję z meczu przeprowadzi TVP Sport. Można też obejrzeć stream online na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacjach stacji. Zapraszamy również do śledzenia relacji na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.