UEFA wybrała najładniejszą bramkę w Lidze Mistrzów. Zawrzało. "To chyba jakieś żarty" [WIDEO]

Niespełna trzy tygodnie temu odbył się finał Ligi Mistrzów. W walce o tytuł zmierzyły się Manchester City oraz Inter Mediolan. Ostatecznie to angielski klub uniósł puchar w górę, a gola na wagę triumfu w 68. minucie zdobył Rodri. Choć to Brazylijczyk został wybrany piłkarzem sezonu LM, to nie mógł liczyć na miano autora najładniejszej bramki turnieju.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak o ofertach: Kusi mnie nie tylko Arabia. Ale pieniądze to nie wszystko

UEFA wybrała bramkę sezonu Ligi Mistrzów. Messi zwycięzcą

W piątek 30 czerwca UEFA ogłosiła, że wspomniany tytuł powędrował w ręce Leo Messiego. To właśnie jego gol ze starcia przeciwko Benfice Lizbona (1:1) w trzeciej kolejce LM zrobił największe wrażenie na federacji. Wówczas po kombinacyjnej akcji Argentyńczyk otrzymał piłkę na linii pola karnego i już w pierwsze tempo oddał strzał. Odiseas Wlachodimos wyskoczył wysoko, by złapać futbolówkę, ale ta ostatecznie go przelobowała. Był to 127. gol Messiego w LM.

Na drugim miejscu zestawienia przygotowanego przez UEFA znalazła się bramka Viniciusa Juniora z pierwszego półfinałowego meczu z Manchesterem City (1:1). Wówczas Brazylijczyk otrzymał piłkę od Eduardo Camavingi, przełożył ją na prawą nogę i huknął z dystansu, nie dając bramkarzowi żadnych szans.

Mołdawia prześladuje Polaków. Znowu porażka. Nawet scenariusz podobny

Z kolei prowizoryczne podium zestawienia uzupełnia gol Erlinga Haalanda ze starcia z Borussią Dortmund (2:1) z drugiej kolejki. Wówczas Norweg popisał się ekwilibrystycznymi umiejętnościami - przyjął podanie od Joao Cancelo i z powietrza uderzył piłkę zewnętrzną częścią stopy. Wiele osób uznało, że pozycja, z jakiej uderzał napastnik, łudząco przypomina logo Bundesligi.

TOP 10 najładniejszych bramek Ligi Mistrzów sezonu 2022/23:

Leo Messi (PSG) - gol w meczu z Benfiką Vinicius Junior (Real Madryt) - gol w meczu z Manchesterem City Erling Haaland (Manchester City) - gol w meczu z Borussią Dortmund Darwin Nunez (Liverpool) - gol w meczu z Realem Madryt Alejandro Grimaldo (Benfika) - gol w meczu z Maccabi Hajfa Rodri (Manchester City) - gol w meczu z Bayernem Monachium Kevin de Bruyne (Manchester City) - gol w meczu z Realem Madryt Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) - gol w meczu z Chelsea Kylian Mbappe (PSG) - gol w meczu z Juventusem Kylian Mbappe (PSG) - gol w meczu z Juventusem.

Kibice oburzeni wyborem UEFA

Wielu internautów jednak nie mogło pogodzić się z decyzją UEFA. Uznali, że bardziej widowiskowe gole strzelali m.in. Rodri, Vinicius czy Haaland. "To chyba jakieś żarty", "Kto na niego głosował?", "Przecież ewidentnie powinien to wygrać Vini albo Kevin" - pisali oburzeni fani.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Media: Piotr Zieliński okradziony we Włoszech! Samochód to najmniejszy problem

Choć dopiero kilka tygodni temu zakończyła się Liga Mistrzów, to już niedługo rozpoczną się kwalifikacje do kolejnej edycji. W nich udział weźmie mistrz Polski, czyli Raków Częstochowa. Jego rywalem będzie Flora Tallinn.