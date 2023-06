Oto potencjalni rywale Rakowa w kolejnej rundzie w eliminacjach LM. Złe wieści

We wtorek odbyło się losowanie par pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Jedną z nierozstawionych drużyn był Raków Częstochowa. Rywalem ekipy z ekstraklasy będzie Flora Tallinn. Drużyna Dawida Szwargi mogła trafić dużo gorzej, ponieważ jej innymi potencjalnymi przeciwnikami były między innymi Karabach Agdam lub HJK Helsinki.

Oto potencjalni rywale Rakowa Częstochowa w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów

Jeśli Raków awansuje do drugiej rundy, może go czekać bardzo trudne zadanie. Zespół z Częstochowy ponownie będzie nierozstawiony i z tego powodu istnieje spora szansa na rywalizacje z bardzo wymagającymi drużynami. Na tym etapie Raków może zagrać między innymi z Dinamem Zagrzeb, FC Kopenhagą lub Galatasaray. Pierwsze dwie drużyny brały udział w zeszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Turcy z kolei wracają do europejskich pucharów po roku nieobecności. Raków z pewnością chciałby uniknąć starcia właśnie z tymi zespołami.

Ponadto częstochowianie mogą zagrać również z Łudogorcem Razgrad, Sheriffem Tyraspol lub Ferencvarosem. To również byliby bardzo niewygodni rywale i można śmiało przyznać, że Raków ma małą szansę na łatwą przeprawę do Ligi Mistrzów.

Potencjalni rywale Rakowa w drugiej rundzie eliminacji LM:

Dinamo Zagrzeb (Chorwacja)

FC Kopenhaga (Dania)

Galatasaray (Turcja)

KI Klaksvik (Wyspy Owcze) / Ferencvaros (Węgry)

Lincoln (Gibraltar) /Karabach Agdam (Azerbejdżan)

Slovan Bratysława (Słowacja) / Swift (Luksemburg)

Molde (Norwegia)

Ballkani (Kosowo) / Łudogorec Razgrad (Bułgaria)

Farul (Rumunia) / Sheriff Tyraspol (Mołdawia)

Partizani Tirana (Albania) / BATE Borysów (Białoruś)

Są też dobre wieści dla Rakowa

Jeśli Raków odpadnie z Florą, jego przygoda w europejskich pucharach nie dobiegnie do końca. Tuż po losowaniu drużyna otrzymała dobre wieści. Zajmujący się analizą rankingu UEFA Jan Sikorski przekazał, że ekipa, która zostanie wyeliminowana, trafi bezpośrednio do trzeciej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy.

Pierwsze mecze eliminacji do Ligi Mistrzów odbędą się w dniach 11-12 lipca. Rewanże zaplanowane są na 18-19 lipca. Raków rozpocznie rywalizację przed własną publicznością.