Dziś losowanie el. Ligi Mistrzów. Znamy potencjalnych rywali Rakowa. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

Raków Częstochowa kilka tygodni temu wywalczył pierwsze w historii mistrzostwo Polski. Dzięki temu zyskał prawo gry w eliminacjach Ligi Mistrzów, które rozpocznie od I rundy. Przed częstochowianami spore wyzwanie.

Losowanie Ligi Mistrzów. Raków Częstochowa pozna pierwszego rywala

Polski zespół po raz ostatni zagrał w fazie grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2016/17. Wówczas była to Legia Warszawa. Teraz taką samą szansę będzie miał Raków Częstochowa, jednak zanim do tego dojdzie, będzie musiał przejść kwalifikacje. W ostatnim czasie w klubie doszło do roszad. Umowę rozwiązał Marek Papszun - szkoleniowiec - a jego następcą został dotychczasowy asystent Dawid Szwarga. Ten nigdy wcześniej nie pracował jako pierwszy trener, debiut zaliczy właśnie w eliminacjach Ligi Mistrzów.

Raków w I rundzie eliminacji LM znajdzie się w gronie zespołów nierozstawionych, przez co trafi na teoretycznie silniejszego rywala. W tym gronie są kluby, które w ostatnich latach występowały w fazach grupowych europejskich pucharów: Slovan Bratysława i Karabach Agdam, pogromca Lecha Poznań z zeszłorocznej I rundy kwalifikacji.

Potencjalni rywale Rakowa Częstochowa w I rundzie eliminacji Ligi Mistrzów:

Karabach Agdam (Azerbejdżan)

Slovan Bratysława (Słowacja)

HJK Hejsinki (Finlandia)

Flora Tallinn (Estonia)

Olimpija Ljubljana (Słowenia)

Pierwsze spotkania I rundy eliminacji Ligi Mistrzów zostaną rozegrane w dniach 11-12 lipca, rewanże zaplanowano na 18-19 lipca. Raków jako zespół nierozstawiony najpierw zagra u siebie, a potem na wyjeździe.

Mając na uwadze rywalizację w LM, mistrzowie Polski dokonali kilku wzmocnień. Do klubu trafili między innymi Łukasz Zwoliński, Kamil Pestka czy Maxime Dominguez. Co równie istotne, na razie nie odszedł żaden kluczowy zawodnik, choć nadal ważą się losy m.in. Tomasa Petraska, który nie podjął decyzji w kwestii przedłużenia umowy (obecna wygasa z końcem czerwca).

Losowanie I rundy eliminacji Ligi Mistrzów z udziałem Rakowa Częstochowa odbędzie się we wtorek 20 czerwca o godzinie 14:00 w szwajcarskim Nyonie (tam siedzibę ma UEFA). Transmisję będzie można oglądać na stronie uefa.com. Najważniejsze informacje dotyczące tego wydarzenia pojawią się na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.