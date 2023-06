Media: Duży cios dla polskich kibiców. Liga Mistrzów może zniknąć z TVP

Tegorocznym triumfatorem Ligi Mistrzów został Manchester City, który w finale pokonał 1:0 Inter Mediolan. Decydujące starcie polscy kibice mogli obejrzeć zarówno na głównym kanale Polsatu, który posiada pełne prawo do transmisji meczów najbardziej prestiżowych rozgrywek, jak i na TVP Sport oraz TVP 2. Dotychczas Telewizja Polska wykupowała sublicencję na pokazywanie jednego, środowego meczu w ogólnodostępnym kanale. Ostatnie z porozumień zawarto jesienią 2021 roku. Z końcem sezonu 2022/23 upływa termin ważności umowy i nadal nie wiadomo, czy nadawca zdecyduje się na podpisanie kolejnej. Szanse na to są coraz mniejsze.

TVP nadal nie osiągnęła porozumienia ws. sublicencji na Ligę Mistrzów. "Trwa analiza projektu"

Już na początku kwietnia Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl informował, że TVP prowadzi rozmowy o przedłużeniu kontraktu, ale są one skomplikowane. "Sprawa nie dotyczy tylko rocznej prolongaty praw na Ligę Mistrzów, ale też porozumień co do innych praw sportowych (wymiany), a nawet negocjacji spraw spoza świata sportu. Szybkiego rozstrzygnięcia zatem nie ma się co spodziewać, tym bardziej że nowy prezes TVP Mateusz Matyszkowicz w wydawaniu pieniędzy, szczególnie na sport, jest ostrożniejszy" - pisał dziennikarz.

Teraz nowe informacje w sprawie przekazał portal wirtualnemedia.pl. Okazuje się, że nadal nie ma przełomu w sprawie, a do porozumienia daleka droga. Choć w grudniu 2022 roku Marek Szkolnikowski zapewniał, że jest małoprawdopodobne, by TVP zrezygnowało z nadawania Ligi Mistrzów, to ostatecznie może dojść do zwrotu akcji. - Telewizja Polska jest w trakcie analizy projektu - Liga Mistrzów UEFA pod kątem oglądalności oraz efektywności biznesowej - tak krótki komunikat przesłało biuro prasowe TVP do redakcji.

Spada oglądalność Ligi Mistrzów. To może ostatecznie stanąć na przeszkodzie TVP

Te słowa sugerują, że problemem jest nie tylko ewentualna cena, jaką Polsat żąda za sublicencję, ale i spadek popularności Ligi Mistrzów - ten jest szczególnie odczuwalny w ostatnich latach. Jak pokazują wyniki oglądalności, najbardziej prestiżowe rozgrywki w Europie z każdym rokiem tracą widzów i jest to tendencja zauważalna na całym kontynencie. Przykładowo, w Polsce w sezonie 2021/22 jeden mecz w TVP1 oglądało średnio 1,30 mln widzów. To o 40 tys. osób mniej niż sezon wcześniej. I to mimo że w pucharze występowali czołowi reprezentanci Polski, tacy jak Robert Lewandowski. Brakuje jednak polskiego klubu, co zdecydowanie wpływa na zainteresowanie.

O tym, czy ostatecznie Telewizja Polska zakupi sublicencję, przekonamy się w najbliższych tygodniach. Nowy sezon Ligi Mistrzów ruszy już za trzy miesiące. Wcześniej drużyny wezmą udział w kwalifikacjach. O miejsce w głównej imprezie powalczy też mistrz Polski - Raków Częstochowa. Kibice liczą, że będzie miał on większe szczęście niż Lech Poznań. W poprzednim sezonie poznaniacy odpali już w I rundzie eliminacji, ulegając w dwumeczu 1:5 Karabachowi Agdam.