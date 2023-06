Skandal na finale Ligi Mistrzów. Bili go za ukraińską flagę [WIDEO]

W minioną sobotę rozegrano finał Ligi Mistrzów. Ostatecznie po trofeum sięgnął Manchester City, który pokonał 1:0 Inter Mediolan. Na boisku nie doszło do większych kontrowersji - wszystko dzięki Szymonowi Marciniakowi, który skutecznie studził emocje zawodników i nie popełnił większych błędów. Tak spokojnie nie było z kolei na trybunach. Swoje "trzy grosze" dołożyła też UEFA.

Skandal na finale LM. Turcy użyli siły wobec Ukraińca. Wszystko przez flagę

Już kilka dni temu media donosiły o incydencie z udziałem ukraińskiego fana Manchesteru, który pojawił się na stadionie z flagą swojego kraju. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem flaga została skonfiskowany. Teraz więcej informacji w sprawie przekazał sam kibic.

- Na półtorej godziny przed spotkaniem udałem się na trybunę i zawiesiłem flagę Ukrainy. Wówczas nikt nie zwrócił mi uwagi. Ba, nawet poprosiłem jednego z policjantów, by zrobił mi z nią zdjęcie - funkcjonariusz nie odmówił. Tylko że kilka minut później podszedł do mnie mężczyzna w garniturze z logiem Tureckiego Związku Piłki Nożnej i kazał mi zdjąć flagę - relacjonował Yaakov Kris w rozmowie z "The Guardian".

Następnie kibic wyjął telefon i zaczął nagrywać całe zdarzenie. - Zabrali mi moją flagę. Poprosiłem o zwrot i oddali mi ją. Po chwili znów założyłem flagę na stojak, ponieważ mężczyźni nie wyjaśnili mi, dlaczego jej wywieszenie jest zabronione. Tym bardziej że na stadionie było pełno flag innych krajów. Nagle ochroniarze zaczęli mi ją wyrywać z rąk. Stawiałem opór, więc zaczęli bić mnie po ramionach. Zażądali też, żebym wyłączył nagrywanie, ale tego nie zrobiłem. Potem zażądali, abym usunął wideo z telefonu - kontynuował.

Kris wyznał, że ochroniarze chcieli siłą wyprowadzić go ze stadionu, ale ostatecznie w jego obronie stanęli inni kibice i Ukrainiec pozostał na trybunie. O sprawie zawiadomił jednak Ukraiński Związek Piłki Nożnej, a ten zaalarmował UEFA. - Wysłaliśmy już prośbę o wyjaśnienie sytuacji i stwierdzenie, czy doszło do naruszenia zasad przez kibica - powiedział Jurij Zapisotskij, sekretarz generalny związku.

UEFA umywa ręce. "Niefortunna inicjatywa"

Na odpowiedź UEFA nie trzeba było długo czekać. - Za bezpieczeństwo na stadionie odpowiadają lokalni organizatorzy i policja. Odebranie flagi było niefortunną, indywidualną inicjatywą jednego z lokalnych funkcjonariuszy. UEFA nie zabrania wywieszania ukraińskich flag na stadionach i od wybuchu wojny aktywnie wyświetla komunikaty zachęcające do pokoju" - powiedział rzecznik federacji.

To dość kuriozalne wyjaśnienie UEFA, które podgrzało i tak gorącą atmosferę. Wielkie oburzenie wzbudza też fakt, że Turcy odpowiedzialni za spokój na trybunach nie skonfiskowali flag Rosji, które na trybunach stadionu Ataturka także były obecne.