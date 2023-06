Guardiola wreszcie "poderwał" Julię Roberts. Odpowiedziała na zaczepkę. Z klasą

Sobotni finał Ligi Mistrzów w Stambule między Manchesterem City a Interem Mediolan wyglądał jak typowy finał. Jeden gol oraz wyrównana gra obu ekip sprawiły, że nie był to mecz, o którym kibice będą mówili latami. No, chyba że mowa o kibicach z niebieskiej części Manchesteru. Dla City był to historyczny wieczór i pierwsza wygrana w najważniejszych klubowych rozgrywkach w końcu stała się faktem. A autorem zwycięskiego gola dla Anglików był Rodri.

Julia Roberts odpowiedziała na zaczepkę Pepa Guardioli. Pogratulowała

Jedną z osób, która złożyła gratulacje Pepowi Guardioli była znana aktorka Julia Roberts. "Gratulacje dla Pepa Guardioli za poprowadzenie drużyny do wygranej w Lidze Mistrzów" - napisała na Instagramie. Niewykluczone, że była to pewnego rodzaju odpowiedź na niedawną zaczepkę 52-letniego szkoleniowca.

Guardiola po wygranym 7:0 meczu z RB Lipsk przyznał, że Roberts jest jego... idolką. - Powiem wam coś. Mam w życiu troje idoli. To Michael Jordan, Tiger Woods i Julia Roberts. To moja trójka największych idoli - zwrócił się wówczas do dziennikarzy.

Hiszpan dodał, też, że w pewnym sensie złamała mu serce, kiedy odwiedziła stadion Manchesteru United. - Julia Roberts kilka lat temu przyjechała do Manchesteru. I pojechała odwiedzić... Manchester United. Byliśmy wtedy od nich lepsi kilka sezonów z rzędu. Dlatego nawet jeśli wygram Ligę Mistrzów, nie będzie to porównywalne z faktem, że Julia Roberts pojawiła się w Manchesterze i nie przyjechała się z nami zobaczyć - powiedział.

Teraz po finale Ligi Mistrzów aktorka z klasą odpowiedziała na słowa i rozgoryczenie Hiszpana. Wpis z gratulacjami dla szkoleniowca polubiło ponad 100 tysięcy fanów celebrytki.