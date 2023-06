Stronniczy wpis Gianniego Infantino po finale Ligi Mistrzów wzbudził mieszane uczucia

Manchester City dzięki bramce Rodriego w 68. minucie wygrał finał Ligi Mistrzów z Interem Mediolan i tym samym skompletował potrójną koronę. Zawodnicy Pepa Guardioli bowiem puchar za wygraną w europejskich rozgrywkach dołożyli do trofeów za Premier League i FA Cup.

Infantino kontrowersyjnie na Instagramie. Kibicował Interowi?

Decydujące spotkanie tegorocznej edycji Ligi Mistrzów UEFA odbywało się w sobotę w Stambule, na tamtejszym Stadionie Olimpijskim im. Ataturka. Arena na może pomieścić ponad 74 tysiące fanów. Wśród nich na meczu oczywiście obecny był Gianni Infantino, a razem z nim takie postaci jak na przykład szef UEFA, Aleksander Ceferin, czy prezydent Turcji, Recep Erdogan.

Ostatni raz, gdy Inter Mediolan triumfował w tych rozgrywkach w 2010 roku, gdy trenerem mediolańskiego zespołu był Jose Mourinho. Nic dziwnego więc, że Włochom niezwykle zależało na powtórzeniu sukcesu sprzed 13 lat i pokonaniu Manchesteru City. Do tego jednak nie doszło, choć szans na wyrównanie było wiele, jednak dobrą dyspozycją wykazał się bramkarz angielskiego klubu, Ederson, który kilka razy znakomicie interweniował m.in. przy strzałach Romelu Lukaku.

Czas jednak biegł nieubłaganie i po sześciu doliczonych minutach prowadzący to spotkanie Szymon Marciniak zakończył mecz. W euforycznych nastrojach na murawę wbiegli rezerwowi oraz członkowie sztabu Manchesteru, natomiast piłkarze Interu nie mogli uwierzyć w to, co się właśnie stało.

Zdjęcia przygnębionych zawodników włoskiego klubu na swoim koncie na Instagramie opublikował sam Gianni Infantino, okraszając je napisem "Amala", co na polski można przetłumaczyć jako "kochaj go" - hasło kibiców Interu, obecne w hymnie klubu. Poza tym prezes federacji dopisał po nim dwa serca w barwach tego klubu, a więc czarne i niebieskie.

Niektórzy zarzucają Infantino stronniczość, choć wydaje się, że sam prezydent FIFA chciał jedynie wyrazić współczucie i wsparcie fanom oraz piłkarzom Interu. Podobny post, lecz oczywiście w innym tonie, bo gratulacyjnym, Szwajcar wstawił dla zawodników Manchesteru City, przesyłając wyrazy uznania dla zwycięzców Ligi Mistrzów.