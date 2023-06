Włosi mówią o klątwie. Wracają do sytuacji z Jerzym Dudkiem. "Kpina losu"

Inter Mediolan podzielił los swojego wielkiego rywala zza miedzy AC Milanu i tak jak on 18 lat temu przegrał w finale Ligi Mistrzów w Stambule. Oba kluby z Mediolanu uległy zespołom z Anglii. Milan Liverpoolowi po remisie 3:3 i serii rzutów karnych, w których obejrzeliśmy słynny "Dudek dance", a teraz Inter Manchesterowi City 0:1. Bramkę na wagę pucharu zdobył w sobotę hiszpański pomocnik Rodri.

Włosi pomstują na stadion w Stambule po porażce Interu z City. "Zaczarowany, przeklęty". Przypomnieli o Dudku

Oba wydarzenia pokazują, że historia lubi się powtarzać. Od razu dostrzegła to "La Gazzetta dello Sport". To właśnie na podstawie tej analogii skomentowała sobotni finał. - Stadion Ataturka pozostaje zaczarowany, przeklęty, jest jednym z tych słów, których wolałbyś nigdy więcej nie usłyszeć. To jest jak deja vu, także dlatego, że błąd Lukaku w drugiej połowie przytrafił się przy uderzeniu na tę samą bramkę, w której świetnie interweniował Dudek po strzale Szewczenki w 2005 roku, dokładnie osiemnaście lat temu. Od Milan - Liverpool do City -Inter. Szyderczy los Rossonerich i Nerazzurrich - mogliśmy przeczytać we włoskim dzienniku.

Inter miał prawo wygrać ten mecz, ale zabrakło skuteczności. Doskonałe okazje zaprzepaścili chociażby Lautaro Martinez, Romelu Lukaku czy Federico Dimarco. - Inter opuszcza Stambuł z morzem żalu z powodu wielu stworzonych, ale zmarnowanych sytuacji. To porażka niezasłużona, ale będąca wynikiem zbyt wielu błędów - podsumowała "La Stampa".

Z kolei "Tuttosport" pozytywnie oceniło grę Interu, wskazując, że postawił się wyżej notowanemu rywalowi. - W Stambule nie było śladu po zespole, który upokorzył Real Madryt w rewanżu i wygrał Premier League trzeci rok z rzędu. To jednak wystarczyło, bo Anglicy wykorzystali jedną z nielicznych dobrych okazji w meczu. W 68. minucie trafił Rodri i City zaciekle broniło się przed wyrównaniem. Dla Interu skromnym pocieszeniem pozostaje to, że grał na równym poziomie (a czasami nawet lepiej) przeciwko drużynie, która pod względem wyników i liczb, talentów i jakości gry jest przeznaczona do pozostawienia piętna na historii futbolu - oceniło.