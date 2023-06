Pochwały dla Marciniaka. Listkiewicz zwrócił uwagę na to, co innym umyka. "Coś ważnego"

Zbliżała się 60 minuta meczu między Manchesterem City i Interem Mediolan, a Szymon Marciniak nie pokazał zawodnikom żadnej kartki. Ten mecz nie był spacerkiem, fauli i wybuchów emocji ze strony piłkarzy trochę było. Jednak jemu do kontrolowania sytuacji na boisku wystarczył jego autorytet: konkretne rozmowy, gesty, szybkie reakcje na punkty zapalne, czy awanturowanie się piłkarzy, ale też uśmiech i humor. Można było odnieść wrażenie, że Polak ma lepsze metody na kontrolowanie gry niż wpisy z upomnieniami do protokołu meczowego. Trochę jak nauczyciel, który zamiast nielubianych uwag do dzienniczków załatwia sprawę z uczniem od razu.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy sędziowie finału mundialu przywitani na lotnisku

"Może się zorientował, że nie dawał żadnych kartek i trochę podgonił"

- On wysoko zawiesił poprzeczkę tolerancji, ale on tak zwykle robi. W Stambule puszczał wiele sytuacji na pograniczu, ale był w tym konsekwentny dla dwóch drużyn i to jest najważniejsze. Miał ten mecz pod pełną kontrolą - przyznaje Sport.pl Michał Listkiewicz były międzynarodowy arbiter liniowy. Ostatecznie Marciniak pokazał 6 żółtych kartek, z czego 5 w samej końcówce spotkania, w tym jedną za opóźnianie gry. - Dał jakieś żółte kartki pod koniec meczu m.in dla bramkarza Interu, Onany i Erlinga Haalanda za ich utarczkę, ale to takie kartki na pożegnanie. Nie były one niezbędne i mógł je odpuścić, bo kary indywidualne czemuś mają służyć, a te kartki w praktyce nie miały już znaczenia dla dalszego losu kończącego się meczu, ani dla kolejnych spotkań. To był przecież ostatni mecz. Nasz arbiter zadecydował się je pokazać. Może się zorientował, że nie dawał żadnych kartek i trochę statystykę podgonił - uśmiecha się Listkiewicz. Były prezes PZPN docenia, że Marciniak mecz miał pod kontrolą cały czas.

Jednoznaczna ocena Szymona Marciniaka. Polski sędzia przeszedł do historii

- Widać było, że był skoncentrowany i miał świetne relacje z zawodnikami. To jest jego mocnym punktem: uśmiechy, piątki, obejmowanie się przed meczem w czasie i po meczu, to też jest coś ważnego, co pomaga prowadzić spotkanie - zwraca uwagę na całokształt zachowania Listkiewicz.

- To jest dalej top. On utrzymał poziom z finałów MŚ, choć w Stambule nie było tylu trudnych sytuacji, co w Katarze. Marciniak pewnie mógł jakiś faul na graczu Interu gwizdnąć, ale patrząc w druga stronę, mógł też coś gwizdnąć na graczach City. On jednak dał sygnał, jak ten mecz będzie prowadzony, a faule na środku boiska nie mają takiego znaczenia. W całym spotkaniu nie było zatem ani jednej sytuacji, w której można by się do sędziów przyczepić, oprócz tych w środku pola, ale one jak mówiłem są trzeciorzędne - zaznacza nam nasz rozmówca.

Przy golu na 1:1 "nikt by nie mógł mieć do arbitrów pretensji"

Te pochwały obejmują właściwie całą ekipę polskich arbitrów, których UEFA wyznaczyła na finał Champions League. Marciniakowi pomagali Tomasz Listkiewicz i Paweł Sokolnicki jako liniowi, a także Tomasz Kwiatkowski i Bartosz Frankowski

- Tomek Kwiatkowski i Bartek Frankowski na pewno nie spali na swych stanowiskach, ale nie było ani jednej sytuacji, w której coś byłoby nie tak. To było typowe działanie w tle, czyli tak, jak jest najlepiej - mówi. - To samo tyczy się asystentów. U nich też nie było żadnej wątpliwości przy spalonych czy sytuacji na linii bramkowej opisuje. Przypomnijmy, że Tomasz Listkiewicz jest synem Michała Listkiewicza i kontynuuje sportowe rodzinne tradycje.

Nasz rozmówca zaznacza, że niesłusznie pretensje do Marciniaka mieli zawodnicy i ławka szkoleniowa angielskiego klubu w 95 minucie meczu. Wtedy to piłkę mieli Włosi, którzy gonili wynik. Po ich akcji jeden z obrońców City wybił piłkę na róg. Marciniak nakazał, by jeszcze rozegrać stały fragment gry.

- Niepisana zasada jest taka, że pozwala się te akcje danej drużynie zakończyć. To była ciągle piłka Interu. Poza tym ten czas doliczony, który pokazuje sędzia techniczny, to jest minimum. To nie jest koszykówka, że zegar odmierza czas co do sekundy. Marciniak dobrze zrobił, że dał ten ostatni rzut rożny Interowi. Włosi oddali po nim groźny strzał na bramkę City. Jakby z tego padła bramka, to nikt by nie mógł mieć do arbitrów pretensji - zaznacza. Tuż po tym strzale Marciniak zakończył mecz. City wygrało z Interem 1:0 i zdobyło puchar Ligi Mistrzów.