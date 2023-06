Pokazali, co zrobił Guardiola, gdy przechodził obok pucharu Ligi Mistrzów

Nareszcie - tak mogli krzyknąć kibice Manchesteru City w sobotni wieczór. Ich ulubieńcy pokonali w Stambule Inter Mediolan 1:0 (0:0) w finale Ligi Mistrzów i po raz pierwszy w historii klubu sięgnęli po to trofeum. Jedynego gola zdobył Hiszpan Rodri w 68. minucie.

Pep Guardiola oszalał ze szczęścia po finale. Mrugnął to trofeum

Pep Guardiola był jedną z tych osób, która najbardziej pragnęła zwycięstwa w Lidze Mistrzów z Manchesterem City. Próbował już bowiem wiele razy, był nawet w finale w 2021 roku (porażka 0:1 z Chelsea), ale nigdy mu się ta sztuka nie udała. Nic zatem dziwnego, że po meczu z Interem Mediolan był bardzo szczęśliwy, nie uchronił też łez. Podczas ceremonii wręczenia medali dla piłkarzy i sztabu szkoleniowego Manchesteru City, dziennikarze pokazali Guardiolę przechodzącego obok stojącego pucharu za zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Hiszpan z uśmiechem na twarzy mrugnął w kierunku trofeum.

Dla Guardioli jest to trzeci triumf w Lidze Mistrzów w roli trenera, pierwszy od dwunastu lat. Wtedy triumfował z FC Barceloną. Hiszpan w Stambule wywalczył już swoje 35. trofeum w karierze trenerskiej i goni Alexa Fergusona w największej ilości trofeum.

W sobotni wieczór Manchester City skompletował potrójną koronę w sezonie 2022/23. Wcześniej "The Citizens" wygrali po świetnym finiszu Premier League, a do tego dołożyli Puchar Anglii, pokonując w finałowym meczu Manchester United 2:1. Dla trenera Guardioli jest to drugi "tryplet", bo w 2009 roku z FC Barceloną zdobył nie tylko potrójną koronę, ale komplet sześciu możliwych do zdobycia trofeów w roku kalendarzowym.

Guardiola ma ważny kontrakt z Manchesterem City do 30 czerwca 2025 roku.