Kolejny piłkarz City uderza w siebie. "Byłem okropny". Guardiola geniuszem

Piłkarze Manchesteru City wreszcie dopięli swego. Klub budowany od 2008 roku za olbrzymie pieniądze katarskiego szejka przez lata bezskutecznie próbował wygrać Ligę Mistrzów. Był raz w finale (przegrał z Chelsea 0:1 w 2021 roku) i dwa razy w półfinale (2016 i 2022). Teraz Manchester City wreszcie sięgnął po Champions League, wygrywając w finale w sobotę w Stambule z Interem Mediolan 1:0 (1:0). Jedynego gola zdobył Rodri w 68. minucie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulisy Roland Garros. Tak wygląda turniej od strony kibica

Jednoznaczna ocena Szymona Marciniaka. Polski sędzia przeszedł do historii

Jack Grelish: Byłem dziś okropny

Mecz długo jednak nie układał się po myśli mistrzów Anglii. Zdawali sobie o tym doskonale sprawę sami piłkarze. - Szczerze mówiąc, grałem gów**, ale potem powiedziałem sobie, że muszę to przezwyciężyć i na koniec strzeliłem gola - mówił dosłownie Rodri.

Krytyczny wobec siebie był również Jack Grealish. - Byłem dziś okropny, ale nie obchodzi mnie to, bo wygraliśmy potrójną koronę [Manchester City zwyciężył też w Premier League i FA Cup - red.]. Każdy mnie zna i wie, że jestem osobą rodzinną i jak bardzo kocham piłkę nożną. Stało się to, na co pracowałem całe życie. Jestem bardzo szczęśliwy, a widząc moją rodzinę na trybunach, nie potrafię nie wzruszyć się - powiedział ze łzami w oczach Jack Grealish

Podziękował też trenerowi Guardioli. - Pep Guardiola jest po prostu geniuszem. Dziękowałem mu już za wszystko, co dla mnie zrobił. Pokładał we mnie tyle wiary, kupował mnie za dużo pieniędzy [ok. 100 milionów funtów - red.] i nawet w zeszłym roku, kiedy grałem gó***, został ze mną, rozmawiał, a w tym roku dał mi tę zaufanie i grę w podstawowym składzie - dodał skrzydłowy Manchesteru City.

Gdyby nie rak, skończyłby w II lidze. Zagra w finale Ligi Mistrzów. To on ma powstrzymać Haalanda

Jack Grealish w sezonie 2022/2023 zagrał w 50 spotkaniach. Zdobył pięć goli i miał jedenaście asyst.