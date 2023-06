Legendarny sędzia poszedł w zachwycie nad Marciniakiem najdalej. Co za słowa

Trzeba przyznać, że Szymon Marciniak przeżywa aktualnie najlepszy okres karierze. Pół roku sędziował finał mistrzostw świata w Katarze, później był arbitrem ważnych spotkań klubowych m.in. finału saudyjskiego Pucharu Króla, czy półfinału Ligi Mistrzów pomiędzy Manchesterem City a Realem Madryt (4:0). Zwieńczeniem był finał LM.

Markus Merk wypowiedział się o pracy Marciniaka. Co za słowa legendarnego arbitra

42-latek poprowadził finałową konfrontację tegorocznej edycji LM, w której Manchester City pokonał Inter 1:0. I po raz kolejny spisał się doskonale. - Tak jak finał MŚ, trzymał to spotkanie za twarz - przekazał były sędzia Marcin Borski.

Podobne zdanie miał również legendarny arbiter Markus Merk, który w rozmowie z WP Sportowe Fakty podzielił się opinią na temat występu Polaka. - To był kolejny wielki finał w wykonaniu Marciniaka, kolejny bardzo dobry jego występ! Szymon znów to zrobił! Mecz toczył się na dużej intensywności, choć trzeba przyznać, że w przeciwieństwie do finału mistrzostw świata w Katarze, tu nie było aż tak wiele trudnych decyzji do podjęcia - stwierdził.

Co prawda Marciniak nie ustrzegł się w tym spotkaniu drobnych pomyłek, natomiast kapitalnie potrafił robić to, co robi najlepiej, czyli zarządzać meczem. - Określiłbym to tak: Marciniak ma "high acceptance", czyli "wysoką akceptowalność" jeśli chodzi o przyjmowanie jego decyzji przez zawodników. Bo cechuje go spokój i pewność siebie, jeśli chodzi o zarządzanie meczem. A piłkarze szybko to wyłapują - dodał Merk.

Rozjemca finału LM z 2003 roku odniósł się na koniec do ostatnich wydarzeń z udziałem Marciniaka. - Na pewno ten mecz z tego punktu widzenia nie był dla niego łatwy. Mówię o oczekiwaniach wobec niego, ale też o wydarzeniach poprzedzających to spotkanie. Dlatego jeszcze raz: wielki szacunek dla Szymona, jak w sobotni wieczór wywiązał się ze swojej roli, biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności. To najlepszy sędzia na świecie. Mówię tu zarówno o ostatnich latach, jak i o teraźniejszości - podsumował.