Bohater finału Ligi Mistrzów szczery do bólu. "Grałem gów**"

Tą bramkę Rodri zapamięta zapewne do końca życia. W 68. minucie sobotniego finału Ligi Mistrzów: Manchester City - Inter Mediolan, hiszpański pomocnik precyzyjnym strzałem z ok. czternastu metrów zdobył zwycięskiego gola, a jego zespół wygrał 1:0.

Rodri po meczu: Grałem gów**

- Stworzyliśmy historię nie tylko dzięki zwycięstwu w Lidze Mistrzów, ale dzięki potrójnej koronie [Manchester City wygrał też Premier League i FA Cup - red.]. To był pierwszy krok, którego potrzebowaliśmy, by wynieść klub na sam szczyt. Zasłużyliśmy na to także dlatego, że nie był to łatwy rok. Były wzloty i upadki, mnóstwo wątpliwości. Mam wiele emocji, ale czuje przede wszystkim szczęście, widząc tutaj całą moją rodzinę. My wszyscy jesteśmy jedną, wielką rodziną Manchesteru City. Chcę podziękować wszystkim ludziom, którzy przybyli, aby nas wspierać. Wierzyli w nas przez te wszystkie lata, mimo że nam się nie udawało wygrać Ligę Mistrzów. Dziś wreszcie to zrobiliśmy - powiedział Rodri.

Hiszpan ocenił również swoją grę. Dosadnie. - Nie grałem dobrze w pierwszej połowie. Szczerze mówiąc grałem gów**, ale potem powiedziałem sobie, że muszę to przezwyciężyć i na koniec strzeliłem gola. To naprawdę jest niewiarygodne. Moja głowa była w chmurach, to nie był niewiarygodny wysiłek. Nas wszystkich w zespole - przyznał Rodri.

Wrócił też do finału Ligi Mistrzów w sezonie 2020/2021, w którym nie zagrał, bo trener Guardiola zdecydował się na innych zawodników. - Powiedziałem Pepowi, że musi mnie wstawić do gry. Tak na poważnie jednak, wtedy kibicowałem kolegom z drużyny. To sukces nas wszystkich, nawet tych, co grali u nas w przeszłości - powiedział Rodri.

Manchester City po raz pierwszy w historii klubu sięgnął po triumf w Lidze Mistrzów.