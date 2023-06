Manchester City przechodzi do historii. Ale Guardiola rozkoszuje się czymś innym

To trofeum pełni rolę wykrzyknika na końcu zdania. Puentuje znakomity sezon Manchesteru City, ale też podkreśla znaczenie wszystkich poprzednich tytułów zdobytych z Pepem Guardiolą na ławce. Pozwala nazywać ten zespół wielkim i bez odrobiny przesady mówić o doskonałym sezonie. Wreszcie spina też klamrą te piętnaście lat od inwestycji Emiratczyków do ich ostatecznego triumfu na oczach Szejka Mansura, który w Stambule obejrzał na żywo dopiero drugi mecz swojego klubu. Gdy robił pierwsze przelewy, City grał w eliminacjach Pucharu UEFA na Wyspach Owczych, a dzisiaj - półtora miliarda euro później - jest najlepszym zespołem na świecie, wyznacza trendy i gra tak, że oko się cieszy.

Rodri bohaterem idealnym. Najwięcej mówi o futbolu Guardioli i zmaganiach Manchesteru City w Lidze Mistrzów

Na co dzień oczywiście, bo akurat w finale Ligi Mistrzów mniej było finezji, a więcej potu. Nie dyskutuje się po nim o Jacku Grealishu czy Erlingu Haalandzie, który miał raptem 18 kontaktów, a o znaczeniu Rodriego dla całego systemu gry. To właściwy bohater na tę okazję - ucieleśnia futbol, który chce grać Guardiola, jest niezwykle inteligentny, doskonały taktycznie, elegancki przy piłce i zawzięty bez niej. Najlepiej opowiada też o dwóch ostatnich finałach z udziałem City: przegranym sprzed dwóch lat, gdy Katalończyk posadził go na ławce, bo w środku pola kosztem kontroli postawił na kreatywność, i tym w Stambule, w którym Rodri - jak cały zespół - przed przerwą wydawał się nadzwyczaj zdenerwowany, ale w końcu znalazł sposób, by pokonać świetnie zorganizowany Inter. To on dopadł do jedynej wolnej piłki w tym meczu. To on znalazł tę odrobinę przestrzeni, mimo że pole karne Interu było tego wieczoru zatoczone nawet bardziej niż stacje stambulskiego metra. To on powiedział po meczu, że walczył o to zwycięstwo 1:0, jak zwierz, bo czuł, że w dogrywce pękłyby mu łydki.

Manchesterowi City wiele zwycięstw i ostatecznych triumfów przychodziło pozornie łatwo. Real Madryt w półfinale? Zdeptany i pokonany 4:0. Arsenal w kluczowym ligowym meczu? Zdeptany i pokonany 4:1. Manchester United w finale Pucharu Anglii? Trafiony już pierwszym ciosem w 12. sekundzie, a później kontrolowany do samego końca meczu i pokonany 2:1. Ale w finale Ligi Mistrzów zespół Guardioli cierpiał, popełniał błędy w rozegraniu piłki i miał dużo szczęścia, że Ederson jakoś zatrzymał Lautaro Marineza, później odbił strzał Romelu Lukaku, a w ostatniej akcji uderzenie głową Robina Gosensa. Guardiola powiedział po tym meczu, że triumf City był zapisany w gwiazdach. On - piłkarski pedant, taktyczny maniak, trener chcący wykreślać kwestię szczęścia i pecha z piłkarskich równań - po największym triumfie ot tak skręcił w stronę opatrzności. Zawierzał jej zresztą los swojego zespołu już w trakcie meczu. Gdy przestawały obowiązywać taktyczne plany, padał na kolana i z przerażeniem patrzył, jak Lautaro przejmuje niedokładnie podaną piłkę i biegnie w stronę Edersona.

Przebieg tego finału, ten brak kontroli City, te niedokładne dośrodkowania Phila Fodena, to niecelne podanie Manuela Akanjego, te złe wybory Rodriego, który sam określił swoją grę w pierwszej połowie jako "gów***aną", te nieprecyzyjne wybicia Edersona, te dość zachowawcze próby rozegrania Ilkaya Guendogana i to ciągłe nawoływanie Guardioli zza bocznej linii, by jego piłkarze wreszcie się uspokoili i zaczęli grać spokojniej, najwięcej mówią o wadze tego pucharu - pierwszego w historii klubu, trzeciego w karierze Guardioli, ale pierwszego od dwunastu lat i pierwszego poza Barceloną.

Katalończyk tym razem trafił z kluczowymi decyzjami: John Stones, nominalnie środkowy obrońca, tym razem był hybrydą prawego obrońcy i środkowego pomocnika. I to on długimi fragmentami sprawiał wrażenie najbardziej swobodnego piłkarza City. Akcja bramkowa też nie była przypadkowa: wejście Akanjiego, jakich wiele w tym sezonie, później doskonałe prostopadłe podanie do wbiegającego w pole karne Bernardo Silvy i wycofanie piłki w okolice linii pola karnego, strzał Rodriego i gol. Dokładnie taką akcję opisywał Juanma Lillo, były asystent Pepa Guardioli, w "The Athletic" w tekście o nowych trendach w futbolu. Pisał wtedy: "Pada coraz więcej goli z dośrodkowań lub podań do tyłu, na skraj pola karnego. Ostatni piłkarz, który dociera do pola karnego, jest pierwszym, który może strzelać na bramkę. Każda drużyna jest tak zajęta obroną i kontrolowaniem przestrzeni blisko bramki, że odpowiedzią na to są strzały z większej odległości".

Manchester City przechodzi do historii. Ale Guardiola rozkoszuje się czymś innym

Manchester City jest dopiero dziesiątym zespołem w historii, który zdobył potrójną koronę, czyli wygrał krajowe mistrzostwo i puchar, a także Ligę Mistrzów. Wcześniej dokonał tego Celtic w 1967 roku, Ajax w 1972, PSV w 1988, Manchester United w 1999, Barcelona w 2009 i 2015, Inter Mediolan w 2010, a także Bayern Monachium w 2013 i 2020. O to dokonanie tym trudniej w Anglii, bo konkurencja nigdzie na świecie nie jest tak silna. I choć kibice doceniają przede wszystkim triumf w Lidze Mistrzów, Guardiola pęka z dumy, gdy widzi te regularnie zdobywane mistrzostwa - pięć w ostatnich siedmiu latach. One najlepiej oddają to, jak silny stworzył zespół. W nich znacznie mniej jest szczęścia. Zdobycie mistrzostwa Anglii znacznie rzadziej zależy od dyspozycji konkretnego dnia i tego, czy Romelu Lukaku akurat trafi w nogę Edersona lub tuż obok niej.

Dlatego Guardiola przed finałem mówił z mieszanką uśmiechu i rozczarowania o wszystkich jedenastu trofeach, które już zdobył z City, na które cień rzucał brak zwycięstwa w Lidze Mistrzów. - Część mnie uznaje to za niesprawiedliwość, że musisz wygrać Ligę Mistrzów, by zyskać uznanie za to, co już zrobiliśmy. Mamy pięć triumfów w Premier League, dwa Puchary Anglii, cztery Puchary Ligi w siedem sezonów… To coś nadzwyczajnego. Każdy w futbolu - piłkarz, trener, dyrektor sportowy - przyzna, że to wyjątkowe osiągniecie… Ale cóż, sam czuję, że nie będziemy kompletni, jeśli nie wygramy Ligi Mistrzów. Trochę to zabawne, ale tak jest - stwierdził.

Przecież Manchester City już wcześniej świetnie prezentował się w Lidze Mistrzów. Brakowało mu tylko - i aż - zwycięstwa. Nie licząc faz grupowych, przegrał tylko cztery mecze w ostatnich czterech sezonach. Docierał kolejno do dwóch ćwierćfinałów, finału i półfinału. Mimo odpadnięcia przed rokiem z Realem Madryt Guardiola dostrzegał postęp. Był zadowolony z pierwszego meczu i pierwszej połowy rewanżu. Twierdził, że piłkarze Carlo Ancelottiego dokonali rzeczy wręcz niemożliwej i doskonale wykorzystali sprzyjające minuty po zdobyciu bramki. Eksperci orzekli później, że City ma w tych rozgrywkach psychologiczną blokadę, ale Guardiola w głębi duszy, mimo rozczarowania, czuł, że przybliża się do triumfu. Miał rację. Znów.

To nie koniec pogoni za trofeum, a początek dominacji w Lidze Mistrzów?

Zaraz po meczu dziennikarze pytali go o przyszły sezon. - Nie, nie, nie teraz. Nie rozmawiajmy o tym teraz. Potrzebuję przerwy. Muszę odpocząć. Teraz jest czas na świętowanie, a później zaczniemy wszystko od początku. Są drużyny, które wygrywają Ligę Mistrzów i znikają. Musimy tego uniknąć. Musimy cały czas być w kluczowych fazach tego turnieju. On jest piekielnie trudny do wygrania, ale musimy być przy ostatecznych rozstrzygnięciach. Mój szef już mi powiedział, że następny finał jest w Londynie, ale jemu też odpowiedziałem, że na razie świętujemy - uśmiechał się Guardiola. A później zażartował: - Mamy pierwszą Ligę Mistrzów. Jesteśmy już zaledwie trzynaście od Realu Madryt. Realu, strzeż się, bo jesteśmy w drodze. Jeśli się zdrzemniesz, dogonimy cię!

A ile w tym żarcie może być prawdy? Na ile możliwe jest, że City po pierwszej wygranej i zrzuceniu tego psychologicznego obciążenia będzie w Lidze Mistrzów tylko groźniejsze i powinniśmy spodziewać się jego dominacji w kolejnych latach? Guardiola, najbardziej ceniący w futbolu powtarzalność, będzie do tego dążył. Wie już, że nie było w Anglii zespołu, który zdobyłby cztery mistrzostwa z rzędu, więc to naturalnie jego pierwszy cel na kolejny sezon. Kolejny? Obrona Ligi Mistrzów byłaby czymś wielkim. Okoliczności wydają się sprzyjać, nawet biorąc pod uwagę, że w piłce wszystko błyskawicznie się zmienia. Bayern Monachium i PSG, coroczni faworyci, przechodzą rewolucję na boisku i w biurach. Barcelona i Atletico Madryt są dziś daleko od dojrzałości City. Borussia Dortmund właśnie straciła najważniejszego piłkarza - Jude'a Bellinghama, a Real Madryt, który go pozyskał musi jeszcze pomyśleć o zastąpieniu Karima Benzemy i odświeżeniu innych pozycji. Są też krajowi rywale, ale City na dziś nad każdym z nich ma przewagę, co pokazuje od kilku sezonów w Premier League. Trzon zespołu - John Stones (29 lat), Ruben Dias (26 l.), Ederson (29 l.), Jack Grealish (27 l.) i Rodri (26 l.) - jest w sile wieku. Następni - Phil Foden (23 l.), Julián Álvarez (23 l.) i Rico Lewis (18 l.) - już dojrzewają. Erling Haaland (22 l.) już wzniósł City na wyższy poziom, a pracując z Guardiolą, powinien być tylko lepszy. Pytanie, co z przyszłością Guendogana i Silvy, co zdrowiem De Bruyne i co z poważnymi oskarżeniami Premier League o liczne finansowe nadużycia. Jeśli uda się uniknąć najgorszego - odejścia Niemca i Portugalczyka, długotrwałych problemów Belga i najpoważniejszych kar od ligowych władz - Stambuł może być początkiem dominacji Manchesteru City w Lidze Mistrzów, a nie tylko zwieńczeniem pogoni za tym trofeum.