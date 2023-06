Donos na Marciniaka. Poprowadził spotkanie firmy przerażającego polityka

Listę przekroczeń podstawowych wartości, na które - według swoich deklaracji - wyczulona jest UEFA, można ciągnąć długo. Jednak bez obaw. Szymonowi Marciniakowi nic nie grozi i nie popełnił żadnego wykroczenia. Ani UEFA, ani wydające dla niej opinie organizacje nawet słowem o tym nie wspomną. Owym politykiem jest przecież Mansour bin Zayed Al Nahyan, właściciel Manchesteru City, a owym spotkaniem, w którym uczestniczyła jego firma, finał Ligi Mistrzów.

Wicepremier, wiceprezydent, a klub dla niego to tylko dodatek

Dla szejka Mansoura klub to tylko dodatek. Jest przecież wiceprezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich i zarazem wicepremierem kraju. W dodatku sprawuje funkcję ministra sądu prezydenckiego. Nie ma wątpliwości, że ma ogromny wpływ na to co dzieje się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. A jeśli wierzyć działaczom z organizacji praw człowieka i organom Unii Europejskiej - dzieje się bardzo źle. Zdecydowana większość mieszkańców tego złożonego z siedmiu emiratów kraju nie ma podstawowych praw obywatelskich. Nie ma wolnych wyborów, nie ma niezależnych sądów. Kobiety podporządkowane są mężczyznom, homoseksualizm karany jest chłostą, więzieniem lub nawet ukamienowaniem. Wobec zatrzymanych stosowane są tortury.

Oczywiście od czasu do czasu ktoś coś przebąknie, że właściciel City jest na bakier z wartościami głoszonym przez UEFA, ale zarzuty spływają i po nim, i po europejskiej centrali. Wszak nic poważnego za to nie grozi. Nawet gdy UEFA prowadziła przeciwko emirackiemu klubowi dochodzenia w sprawie naruszeń tzw. finansowego fair play, to klub uniknął kary, mimo oczywistych przekroczeń. Okazało się, że UEFA nie dotrzymała terminów i dlatego Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu uchylił karę wyrzucenia Manchesteru City z Ligi Mistrzów na dwa sezony.

100 zarzutów, którymi nikt się nie przejmuje

Teraz dochodzenie przeciwko City prowadzi niezależny komitet powołany przez Premier League. Naruszeń finansowych popełnionych przez klub ma być ponad 100. O tylu pisze brytyjska prasa. Proces nie wzbudza jednak zbyt wielu emocji. Nikt specjalnie nie wierzy, że klub może zostać ukarany, a fani City śpiewają: "Będziemy oszukiwać, kiedy tylko będziemy chcieli" i "Szejk Mansour moim panem".

Kibice innych klubów mogą psioczyć i przeklinać, ale po cichu marzą, aby i ich drużynę przejął tak samo skuteczny szejk. Nieważne, czy z krwią na rękach, czy nie, ważne, aby tak samo skuteczny.

I tę skuteczność szejka Mansoura wychwalają niezależni dziennikarze pod niebiosa. Dają przykład, że i Manchester United, i Chelsea też wydają krocie na piłkarzy, a w ostatnich latach nie mają nawet cienia porównywalnych sukcesów do City.

Korupcja, pranie pieniędzy i sukcesy Man City

A gdzieś obok tego nagle okazuje się, że w Parlamencie Europejskim rozpoczęło się śledztwo, że Zjednoczone Emiraty Arabskie korumpowały lub próbowały skorumpować europejskich polityków. A tu nagle ukazuje się raport amerykańskiego think tanku Carnegie Endowment for International Peace, w którym czytamy:

"Podczas gdy zdecydowana większość transakcji finansowych, biznesowych i na rynku nieruchomości w Dubaju nie jest związana z nielegalną działalnością, częścią tego, co leży u podstaw dobrobytu Dubaju, jest stały strumień nielegalnych dochodów pochodzących z korupcji i przestępczości". Oraz: "Skorumpowani i przestępcy z całego świata działają przez lub z Dubaju. Afgańscy watażkowie, rosyjscy gangsterzy, nigeryjscy kleptokraci, Europejczycy piorący pieniądze, irańscy pogromcy sankcji i przemytnicy złota z Afryki Wschodniej, wszyscy uważają Dubaj za sprzyjające miejsce do działania".

Znam takich, którzy już połączyliby kropki: Emiraty, UEFA, sukcesy Manchester City, Parlament Europejski, korupcja, pranie brudnych pieniędzy.

Wygranie przez Manchester City Ligi Mistrzów jest doskonałą kontynuacją biznesowych sukcesów rozumiejących wartości ogólnoludzkie inaczej. Katar nie tak dawno organizował piłkarski mundial, Arabia Saudyjska ściągnęła do swojej ligi Cristiano Ronaldo i kupuje kolejne gwiazdy, a firmy z komunistycznych Chin są największym sponsorem mistrzostw Europy. I na pewno nie jest to lista zamknięta. Będą następne punkty tego coraz bogatszego programu. A europejscy kibice coraz mocniej będą marzyć o arabskim księciu, chińskim miliarderze i tym podobnym panie ze Wschodu, który ich zbawi. To znaczy ich klub.