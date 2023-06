Jednoznaczna ocena Szymona Marciniaka. Polski sędzia przeszedł do historii

Szymon Marciniak, prowadząc w nieco ponad pół roku finał mistrzostw świata i finał Ligi Mistrzów, wdrapał się na szczyt sędziowskiego świata. W grudniu był właściwie bezbłędny w najważniejszym meczu mistrzostw świata, a 10 czerwca bardzo dobrze spisał się w finale Ligi Mistrzów. Między tymi finałami złamał wiele barier, pokonał sporo przeszkód, UEFA nagięła dla niego wiele niepisanych zasad i zaufała mu nawet wtedy, gdy potknął się na ostatniej prostej.

Do finału pozostawało kilkanaście dni, a Marciniak występem na współorganizowanej przez Sławomira Mentzena, lidera Konfederacji, biznesowej konferencji "Everest", wpakował się w środek politycznego bagna. W nocy z 1 na 2 czerwca drżał o ten finał, właściwie to zaczynał się godzić, że w ostatniej chwili go straci, ale ostatecznie szefowie - z Massimo Busaccą na czele - podtrzymali swoją pierwotną decyzję i uwierzyli, że nie ma ksenofobicznych ani rasistowskich poglądów, a ponadto, mimo potwornego zamieszania, będzie w dobrej formie. Miał kilka dni, by uporządkować myśli i skupić na zadaniu. Dał radę.

- Finał mistrzostw świata w Katarze posędziował wręcz idealnie, a był to mecz niezwykle trudny. Tych finałów nie da się pod tym względem porównać. Nie były sobie równe, ale nad oboma Szymon panował. Oba, kolokwialnie mówiąc, trzymał za twarz - ocenia Marcin Borski. - Szymon lubi puszczać grę i parę fauli w Stambule przegapił - dodaje jednak były międzynarodowy sędzia. Chodzi m.in. o akcję z początku drugiej połowy, gdy z kontrą ruszył Inter, a wracający Ilkay Gundogan faulował Lautaro Martineza. Marciniak pozwolił wtedy grać dalej i po chwili atakował Manchester City. Phil Foden także był faulowany, ale Marciniak użył gwizdka dopiero gdy kolejny piłkarz - Jack Grealish - został powalony na murawę.

- Była też sytuacja, w której jeden z Włochów symulował faul i Szymon dał się nabrać. Włoskim drużynom zawsze pod tym względem trudno się sędziuje, bo często próbują takich sztuczek i są w nie nieźli. Po tej akcji Foden łapał się za głowę. Ale to drobnostki, które wynikały też z tego, że Szymon pozwalał zawodnikom grać. Generalnie Marciniak miał ten mecz pod niesamowitą kontrolą. Miał autorytet. To trochę tak, jakbyśmy czepiali się Igi Świątek, że wygrywając Rolanda Garrosa, zdobyła za mało punktów "winnerami" - porównuje Borski.

- Szymon sędziował świetnie, w żaden sposób nie wpłynął na mecz ani widowisko, nikt po tym spotkaniu nie ma do niego pretensji, więc może być z siebie dumny, bo przechodzi do historii. Brawo, brawo, brawo i jeszcze raz brawo - podsumowuje Borski i zwraca uwagę na dobrą postawę asystentów Marciniaka.

Szymon Marciniak w doborowym towarzystwie

Polscy sędziowie - Marciniak jako główny, Tomasz Listkiewicz i Paweł Sokolnicki jako liniowi, a także Tomasz Kwiatkowski i Bartosz Frankowski zabrali do Stambułu swoje rodziny i najbliższych przyjaciół. To było także ich święto, bo dokonanie Marciniaka i jego zespołu jest wyjątkowe. Dotychczas raptem czterech sędziów dostąpiło zaszczytu prowadzenia finału Ligi Mistrzów i finału mundialu - Sandor Puhl (finał MŚ 1994, finał LM 1997), Pierluigi Collina (finał MŚ 2002, finał LM 1999), Nicola Rizzoli (finał MŚ 2014, finał LM 2013) oraz Howard Webb, który jako jedyny dokonał tego w jednym sezonie (2010). Teraz Marciniak powtórzył jego osiągnięcie i znalazł się w doborowym towarzystwie. Collina i Webb od lat są jego idolami.

Polak raz jeszcze pokazał, że jest obecnie najlepszym sędzią na świecie. Dobrze, że nie wziął poważnie żartu Massimo Busacci, który zaraz po finale w Katarze stwierdził, że na jego miejscu, po tak poprowadzonym finale, kończyłby karierę. Umknąłby mu bowiem kolejny wielki i dobrze poprowadzony finał.