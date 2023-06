Ostre słowa Bortniczuka. Znalazł winnego afery z Marciniakiem

- UEFA zgrzeszyła naiwnością w kontekście zaufania do organizacji, która na to zaufanie nie zasłużyła, bo dopuściła się piramidalnej manipulacji - podkreślił Kamil Bortniczuk na antenie Polsat News. Minister sportu i turystyki stwierdził, że federacja popełniła poważny błąd, zawierzając pomówieniom na temat Szymona Marciniaka, co niemal skończyło się odebraniem mu finału Ligi Mistrzów.

3 Screen z AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl