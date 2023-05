Media: Zapadła kluczowa decyzja ws. reprezentanta Polski. Złe wieści

Nicola Zalewski jest bieżącym sezonie ważnym piłkarzem AS Romy. Polak rozegrał do tej pory 45 meczów i zdobył nawet debiutancką bramkę w Serie A. Miało to miejsce w spotkaniu z Sassuolo (3:4) w 26. kolejce. Mourinho już rok temu dawał do zrozumienia, że wierzy w niego i zamierza rozwijać jego umiejętności. Zalewski sprawił, że dostał od słynnego trenera szansę gry w finale Ligi Konferencji Europy, którą AS Roma wygrała 1:0 z Feyenoordem Rotterdam.

REKLAMA

Zobacz wideo Traktowanie sędziów? Listkiewicz nie kryje oburzenia

Włoskie media nie mają wątpliwości. Zalewski nie zagra w finale

W środę AS Romę czeka najważniejszy mecz tego sezonu - finał Ligi Europy. W nim zmierzy się z Sevillą. Mimo że Zalewski regularnie gra w pierwszej jedenastce, włoskie media zgodnie twierdzą, że Polak rozpocznie to hitowe starcie z ławki rezerwowych. Zdaniem dziennikarzy Jose Mourinho na wahadłach postawi na Zekiego Celika oraz Leonardo Spinazzolę.

Rozpaczliwa wiadomość od żony bramkarza PSG. "Nie zostawiaj mnie"

Wiele mówi się także o nieobecności Paulo Dybali w wyjściowym składzie. Argentyńczyk niedawno wrócił do zdrowia po kontuzji i fani liczyli, że zagra od pierwszych minut. Ostatecznie głos w tej sprawie zabrał Jose Mourinho i powiedział wprost, że napastnik jest zdolny do gry przez maksymalnie 30 minut. Jego miejsce w pierwszym składzie ma zająć Stephan El Shaarawy.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Przewidywane ustawienie AS Romy na mecz z Sevillą (wg. "La Gazzetty dello Sport", "Corriere dello Sport", Eurosportu i Sky Sports): Rui Patricio; Roger Ibanez - Chris Smalling - Gianluca Mancini; Leonardo Spinazzola - Bryan Cristante - Nemanja Matić - Zeki Celik; Lorenzo Pellegrini - Stephan El Shaarawy; Tammy Abraham

Leo Messi o krok od pobicia absolutnego rekordu. Brakuje bardzo niewiele

Jedyna szansa AS Romy na Ligę Mistrzów

Nadchodzący mecz ma dla AS Romy szczególne znaczenie. Drużyna z Rzymu straciła już szanse na zajęcie miejsc w najlepszej czwórce i tym samym na awans do Ligi Mistrzów poprzez rozgrywki ligowe. W związku z tym jedyną możliwością na udział w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów jest wygranie Ligi Europy. Zadanie nie będzie jednak należało do łatwych, ponieważ w ciągu ostatnich dziewięciu lat Sevila aż czterokrotnie triumfowała w tych rozgrywkach (w sezonie 19/20,15/16,14/15 i 13/14). Środowy finał Ligi Europy rozpocznie się o godz. 21:00. Zapraszamy do Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE, gdzie odbędzie się relacja na żywo z tego starcia.