Hiszpanie nie mają wątpliwości. To będzie grupa śmierci dla Barcelony w Lidze Mistrzów

FC Barcelona nie zanotowała dwóch ostatnich edycji Ligi Mistrzów do szczególnie udanych. Klub z Katalonii spadał dwukrotnie do Ligi Europy, zajmując trzecie miejsce w grupie. W sezonie 21/22 dotarli do ćwierćfinału, gdzie odpadli z Eintrachtem Frankfurt, a sezon później, konkretniej na etapie 1/16 finału, wyeliminował ich Manchester United. Teraz Barcelona podejdzie do rywalizacji w europejskich pucharach, będąc losowaną z pierwszego koszyka. Czy to oznacza dobór łatwiejszych rywali?

Hiszpanie wskazali grupę śmierci dla Barcelony w Lidze Mistrzów

Dzięki zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii Barcelona będzie losowana w Lidze Mistrzów z pierwszego koszyka. W tym gronie znajduje się też Manchester City, Bayern Monachium, Paris Saint-Germain, Napoli i Benfica. Do tej listy dołączy zwycięzca Ligi Europy (Roma lub Sevilla) oraz Inter Mediolan, jeśli wygra tegoroczny finał LM. W drugim koszyku pewne miejsce ma m.in. Real Madryt, FC Porto, RB Lipsk czy Borussia Dortmund. Portal fcbarcelonanoticias.com uważa, że największym zagrożeniem z tego koszyka może być Manchester United lub Arsenal.

W trzecim koszyku Barcelona może najbardziej obawiać się klubu z Serie A - Milanu lub Lazio. Z kolei najtrudniejszym rywalem z czwartego koszyka może być Newcastle United. "Newcastle zaliczyło bardzo dobry sezon i chce być jednym z największych graczy na rynku transferowym, by wzmocnić swój skład" - czytamy w artykule. fcbarcelonanoticias.com twierdzi, że grupa śmierci z udziałem Barcelony mogłaby wyglądać następująco:

FC Barcelona, Borussia Dortmund/RB Lipsk, AC Milan/Lazio, Newcastle United

Losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzów odbędzie się 31 sierpnia. Rywalizacja na tym etapie w sezonie 23/24 miałaby się rozpocząć 19 września, a ostatnia kolejka LM zakończyłaby się 13 grudnia. 27 czerwca rozpoczną się eliminacje do Ligi Mistrzów, w których udział weźmie mistrz Polski, czyli Raków Częstochowa. Drużynę z ekstraklasy zobaczymy już w pierwszej rundzie, gdzie nie będzie rozstawiona.