Oficjalnie: Szymon Marciniak poprowadzi finał Ligi Mistrzów

Gdy polscy piłkarze mają za sobą przeciętny sezon, po sędziowskie marzenia sięga Szymon Marciniak. Już oficjalnie doświadczony arbiter został wyznaczony do poprowadzenia finału Champions League między Interem Mediolan i Manchesterem City, który odbędzie się 10 czerwca w Stambule.

Faworyt wśród sędziów się skompromitował

Walka o prowadzenie finału Ligi Mistrzów trwała między najbardziej utytułowanymi arbitrami w Europie praktycznie do samego końca. Jeszcze do poniedziałku wydawało się, że głównym faworytem do poprowadzenia meczu w Stambule jest Holender Danny Makkelie, który ma jednak za sobą fatalny występ w półfinale Ligi Europy między Sevillą i Juventusem.

Wówczas doświadczony sędzia, wraz z asystentem VAR, podjął skandaliczną decyzję na niekorzyść gospodarzy, nie dyktując rzutu karnego pod koniec pierwszej połowy. To obiło się szerokim echem w piłkarskim środowisku i poważnie obniżyło jego notowania.

Marciniak sięgnął chmur

W poniedziałkowe popołudnie UEFA oficjalnie poinformowaniu o wyborze Szymona Marciniaka na sędziego meczu Interu Mediolan z Manchesterem City w finale Ligi Mistrzów. Tym samym Polak otrzyma szansę poprowadzenia najważniejszego klubowego spotkania na świecie kilka tygodni po pracy przy półfinałowym hicie Manchester City - Real Madryt.

Jednocześnie oznacza to, że polski sędzia w trakcie jednego sezonu dmuchnie w gwizdek podczas dwóch najważniejszych meczów piłkarskich na świecie. W grudniu Marciniak był bowiem arbitrem spotkania Argentyna - Francja w finale mistrzostw świata, po którym zebrał doskonałe noty na całym świecie.

Wielki finał Champions League zaplanowano na 10 czerwca o godzinie 21:00. Mecz odbędzie się na stadionie im. Ataturka w Stambule.