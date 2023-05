Guardiola wywołał wściekłość kibiców rywala. Wpis szybko znikł, ale już było za późno

Po wygranej Manchesteru City 4:0 z Realem Madryt Pep Guardiola zapozował do zdjęcia, na którym wymownym gestem nawiązał do wyniku spotkania. Fotografia szybko została usunięta, ale w sieci nic nie ginie. Jego zachowanie doprowadziło do wściekłości kibiców z Madrytu.

