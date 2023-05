Lewandowski może spać spokojnie. Tak wygląda tabela strzelców wszech czasów LM

Real Madryt przegrał 0:4 z Manchesterem City w drugim półfinale Ligi Mistrzów i pożegnał się z rozgrywkami. Oznacza to oczywiście, że Karim Benzema ani razu nie trafił do siatki rywali, a jego licznik w klasyfikacji strzelców wszech czasów pozostał nienaruszony. To powód do radości dla Roberta Lewandowskiego, który ma jednego gola przewagi nad Francuzem.

