Szymon Marciniak jednoznacznie oceniony. "Nie zdziwiłbym się, gdyby to był on"

W tydzień zmieniło się wszystko, a mecz w Manchesterze był zupełnie inny niż ten w Madrycie. Zamiast wyrównanego spotkania zakończonego remisem 1:1 - deklasacja 4:0. Zamiast wielu boiskowych sprzeczek, pomeczowej dyskusji o sędziach i wytknięcia im błędu przy bramkowej akcji City - cisza i spokój. Czyli to, co wymarzyła sobie UEFA, gdy wyznaczała na to spotkanie Szymona Marciniaka.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy sędziowie finału mundialu przywitani na lotnisku

Nominacja Polaka była nieco awaryjna. Gdyby w pierwszym spotkaniu Realu z City nie było tylu kontrowersji, a dyskusja o nich nie była tak ożywiona, to UEFA mogłaby przytrzymać Polaka aż do finału w Stambule. Pretensje do Daniele Orsato mieli jednak i hiszpańscy kibice, i część sędziowskich ekspertów, i sam Carlo Ancelotti. Oczywistym było, że w rewanżu zwolennicy Realu szczególnie uważnie będą patrzeć sędziemu na ręce. Ciężar półfinałowego rewanżu był zatem tak duży, że europejska federacja zdecydowała się nie czekać i wystawiła w nim najlepszego arbitra, jakiego obecnie ma. A Marciniak sprostał zadaniu.

Piłkarscy kosmici w finale Ligi Mistrzów. Real rozbity, bezradny

Kipiało między Szymonem Marciniakiem a Erlingiem Haalandem. "Szymon wiedział, jak on gra"

Ale i to zadanie nie było tak trudne, jak należało się spodziewać przed meczem. Głównie dzięki piłkarzom Manchesteru City, którzy chwilami ocierali się o perfekcję i grali tak dobrze, że zawodnicy Realu Madryt - przede wszystkim w pierwszej połowie - zwyczajnie za nimi nie nadążali. Oba zespoły dzieliła tego wieczoru różnica klas. - Z dużej chmury mały deszcz. Różnica między zespołami była tak drastyczna, że nie było nawet mocniejszych fauli, bo zawodnicy Realu pozostawali pasywni - ocenił Marcin Borski, były sędzia międzynarodowy. - Moim zdaniem, mimo że mówimy o spotkaniu półfinałowym, o dużym ciężarze gatunkowym i presji, za Szymonem Marciniakiem najłatwiejszy mecz w tej edycji Ligi Mistrzów - tłumaczył.

W całym meczu nie było wielu fauli ani kontrowersyjnych sytuacji. Sam Marciniak zadbał jednak o to, by ich uniknąć. Jak zwykle wyszedł na boisko bardzo pewny siebie i już na początku meczu ostro starł się z Erlingiem Haalandem, największą gwiazdą City, napastnikiem niezwykle silnym i agresywnie grającym. - Szymon wiedział, jak bezpardonowo gra Haaland i że może to prowadzić do różnych scysji w polu karnym Realu. Norweg często wykorzystuje swoją przewagę fizyczną nad obrońcami, co później potrafi przerodzić się w przepychanki, a czasami nawet i wieloosobowe dyskusje. Szymon od razu chciał nad tym zapanować - sądzi Borski. - Warto też odnotować, że około 30. minuty, gdy Haaland poza grą popchnął Edera Militao, Szymon wziął go na bok i spokojnie z nim porozmawiał, żeby trochę ochłonął - dodaje. I choć na początku między Marciniakiem a Haalandem wręcz kipiało, to gdy Norweg schodził z boiska, chętnie przybił z polskim sędzią "piątkę". A jeszcze bardziej wylewny był po meczu, gdy dłużej porozmawiał z Marciniakiem i odchodził od niego z szerokim uśmiechem na twarzy.

Szymon Marciniak i Erling Haaland screeny z https://twitter.com/Lukasz_mar/status/1658914587297685507

Marciniak kontra Haaland. "To jest szef" [WIDEO]

"Nie zdziwiłbym się, gdyby to Marciniak, trochę wbrew zasadom, dostał ten finał"

- Ten mecz, mimo że to półfinał w znakomitej obsadzie, jeszcze przed przerwą miał sparingowe tempo. Szymon był wręcz bezbłędny. Druga połowa była już trochę trudniejsza, ale Szymon idealnie wstrzelił się z kartkami - ocenia Borski. Marciniak napomniał pięciu zawodników: Rubena Diasa, Ilkaya Gundogana i Jacka Grealisha z City oraz Daniego Carvajala i Eduardo Camavingę z Realu. Co ciekawe - żaden z ukaranych piłkarzy nawet nie protestował. - Szymon sędziował trochę inaczej niż zwykle. Był bardziej stonowany, opanowany, a mimo to miał pełną kontrolę nad meczem. Trudno sprzed telewizora stwierdzić, jaki wpływ na taki styl sędziowania miała słaba postawa piłkarzy Realu. Może Marciniak trochę się do tej ich pasywności dostosował. A może ma już tak duży autorytet u zawodników, że i tak nikt mu nie pyskuje i nikt przeciwko jego decyzjom nie protestuje. Mecz na pewno toczył się w bardzo sportowej atmosferze między drużynami i sędzią - dodaje były sędzia.

Eksperci wydali wyrok po klęsce Realu Madryt. Są wyjątkowo zgodni

Manchester City do przerwy prowadził 2:0, a w ostatnim kwadransie dołożył jeszcze dwie bramki i zasłużenie wygrał 4:0 (5:1 w dwumeczu). 10 czerwca w Stambule zmierzy się z Interem. - Myślę, że finał posędziuje Danny Makkelie z Holandii. Jest faworytem, choć po tym, jak poprowadził Szymon ten półfinałowy mecz, nie zdziwiłbym się, gdyby jednak to on, trochę wbrew zasadom, dostał ten finał - uśmiecha się Borski.

Manchester City - Inter Mediolan w finale Ligi Mistrzów! Kiedy i gdzie oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM]

Szanse na to są jednak niewielkie. UEFA ma bowiem niepisaną zasadę - i bardzo rzadko od niej odchodzi - że sędziowie, którzy prowadzili mecze półfinałowe, nie dostają finału. Zbyt częste spotykanie tych samych drużyn nikomu bowiem nie służy. Poza tym finał Ligi Mistrzów postrzegany jest jako nagroda i wyróżnienie dla sędziego, a Marciniak niedawno dostąpił jeszcze większego zaszczytu, gdy w Katarze prowadził najważniejszy mecz mistrzostw świata. Ponadto przed sobą ma jeszcze kilka lat sędziowania na najwyższym poziomie, więc finał LM może być jedną z motywacji do utrzymywania tak dobrej formy, jak w środowym meczu City z Realem.