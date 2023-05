Manchester City - Inter Mediolan w finale Ligi Mistrzów! Kiedy i gdzie oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM]

6 września rozpoczęła się faza grupowa Ligi Mistrzów w sezonie 2022/2023. Od tamtego momentu było wiele pamiętnych spotkań i drużyn, które zapisały się w pamięci kibiców, jak Club Brugge, Napoli czy Benfica. Nie brakowało niespodzianek, jak przedwczesne odpadnięcie FC Barcelony czy Atletico Madryt na etapie fazy grupowej. Ostatecznie w półfinałach była para jednych z dwóch faworytów, czyli Realu Madryt i Manchesteru City oraz całkowita niespodzianka, jaką było to zestawienie AC Milanu i Interu Mediolan.

Inter Mediolan - Manchester City w finale Ligi Mistrzów

Pierwszego finalistę poznaliśmy we wtorek. Inter Mediolan, jako gospodarz bronił dwubramkowej zaliczki z pierwszego spotkania. Wtedy piłkarze Simone Inzaghiego w pierwszym kwadransie strzelili oba gole za sprawą Edina Dżeko i Henrikha Mkhitaryana i od tamtego momentu kontrolowali wydarzenia, a Milan nie potrafił znaleźć drogi do bramki Andre Onany.

We wtorek w pierwszej połowie spotkania kibice mogli oglądać bardzo wyrównane spotkanie, w którym żadna z drużyn nie potrafiła trafić do siatki, chociaż okazje miała każda z nich. W drugiej połowie Inter spokojnie kontrolował wydarzenia, a w końcówce dwumecz zamknął Lautaro Martinez, który zdobył decydującą bramkę dla Interu.

Z kolei w Manchesterze można było mieć apetyt na piłkarskie widowisko po pierwszym meczu na Santiago Bernabeu. Po cudownych bramkach Viniciusa Juniora i Kevina de Bruyne było 1:1. Jednak na Etihad Stadium w Manchesterze w pierwszej połowie istniała tylko drużyna gospodarzy. City dominowało i schodziło na przerwę z prowadzeniem 2:0 po dublecie Bernardo Silvy. W drugiej części gry spotkanie było bardziej wyrównane, ale gol samobójczy Edera Militao jeszcze bardziej dobił Real Madryt. Jeszcze na kilka minut przed końcem ostatnią bramkę wbił Julian Alvarez i zakończył wspaniały wieczór piłkarzy Manchesteru City (4:0).

Tym samym Manchester City awansował do swojego drugiego w swojej historii finału Ligi Mistrzów w historii. Pierwszy przegrał z Chelsea 0:1 w sezonie 2020/2021. Za to dla Interu Mediolan będzie to szósty finał w tych rozgrywkach. Trzykrotnie w nich zwyciężali (ostatni raz w 2010 roku), a dwukrotnie przegrywali.

Finał Ligi Mistrzów Inter Mediolan - Manchester City zaplanowano na sobotę 10 czerwca w Stambule o godzinie 21:00. Transmisję telewizyjną ze spotkania przeprowadzi na pewno stacja Polsat Sport Premium 1. Z kolei w Internecie spotkanie będzie dostępne na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE, które będzie przy okazji tego spotkania.