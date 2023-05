Piłkarscy kosmici w finale Ligi Mistrzów. Real rozbity, bezradny

Po remisie 1:1 w fenomenalnym meczu na Estadio Santiago Bernabeu aż prosiło się, by Manchester City i Real Madryt ponownie dały show. Ale chyba nikt nie spodziewał się, że rewanż będzie popisem tylko jednej drużyny. To "The Citizens" wzbili się na galaktyczny poziom, który był w środę nieosiągalny dla rywali.

City blisko perfekcji, Real stłamszony i zmiażdżony

Pep Guardiola nieco zaskoczył, przesuwając Johna Stonesa do drugiej linii i ustawiając go obok Rodriego. Całkowicie zamknął w ten sposób Realowi możliwość wyprowadzenia jakiejkolwiek akcji środkiem pola. Do tego Manchester City stosował wysoki i intensywny pressing, dawno niewidziany na tak wysokim poziomie.

Piłka chodziła między graczami "The Citizens" jak po sznurku, wszystko chodziło perfekcyjnie. Brakowało jedynie dobrego wykończenia akcji. Erling Haaland miał dwie znakomite sytuacje po strzałach głową, ale efektownie bronił Thibaut Courtois.

"The Citizens" byli za każdym razem o krok przed Realem, potrafili zaskoczyć. Szczególnie gdy w obronie pracowali Luka Modrić i Toni Kroos. Ten duet grał nerwowo i może czuć się odpowiedzialny za stratę pierwszego gola w 23. minucie. Kevin De Bruyne zagrał między nimi prostopadłą piłkę do Bernardo Silvy, a Portugalczyk wbiegł niepilnowany w pole karne. Miał dużo czasu i miejsca, by zdecydować, gdzie i jak uderzyć. Przymierzył przy bliższym słupku, Courtois nie mógł nic tutaj zrobić.

Manchesterowi City było mało, parł po drugiego gola. I strzelił go w 37. minucie. Jack Grealish zagrał do wbiegającego w pole karne Ilkaya Gundogana. Jego strzał zablokowali obrońcy, ale zostawili przy tym bez krycia Bernardo Silvę, który dobił spokojnie głową.

Gospodarze mogli spokojnie pokusić się o trzeciego gola do przerwy, ale za dużo bawili się w polu karnym przeciwnika. Podawali bez końca, nikt nie decydował się na strzał. Z kolei Real nie miał argumentów, by się rywalowi przeciwstawić. Cierpiał w obronie, momentami będąc zbyt pasywnym. "Królewskich" było stać jedynie na poprzeczkę po strzale Kroosa z dystansu.

Real zaczął grać piłką, ale City grało jak w transie

Po przerwie Real wreszcie zaczął konstruować akcje, miał więcej czasu przy piłce. Ale brakowało obrońcom trofeum spokoju i odpowiedniego tempa. Manchester wszystko czytał idealnie. Zachowywał się, jakby świadomie dał Realowi więcej przestrzeni. Nic sobie nie robił też z wyższego pressingu rywala.

Jedyne zagrożenie po przerwie ze strony "Królewskich" stworzył David Alaba, strzelając z rzutu wolnego, ale uczynił to tak, że świetnie obronił Ederson. Nic nie wychodziło w ataku pozycyjnym i z kontry, wszystko było czytelne.

Manchester City grał zaś jak w transie. Zachowywał zimną krew, wychodząc z pressingu. De Bruyne często szukał Haalanda przy okazji kontrataków, ale Norweg wciąż był bez gola. Nie zdobył bramki także po kombinacyjnej akcji z Gundoganem, po której stanął oko w oko z Courtois. Piłka po jego strzale odbiła się od nogi Belga, a potem spadła na poprzeczkę.

Ale gospodarze musieli wbić tego trzeciego gola, prosiło się o to. I udało się w 76. minucie. Piłka zagrana z rzutu wolnego leciała w kierunku Manuela Akanjiego, ale ten nie oddał strzału. Spadła jednak za jego plecami na wbiegającego Edera Militao i wpadła do siatki. Trafienie samobójcze Brazylijczyka praktycznie "zabiło" ten mecz.

W ostatnich minutach Real próbował coś zrobić w ofensywie, ale na próbowaniu się skończyło. Obrona "The Citizens" była zwarta i pewna, a bezbłędny był także Ederson. Gracze ofensywni gospodarzy byli za to w pełni rozluźnieni. Znów stosowali wysoki pressing, odbierając Realowi resztki chęci do rywalizacji.

W doliczonym czasie gry tercet rezerwowych dobił Real. Julian Alvarez pokonał Courtois, kończąc szybszą akcję Riyaha Mahreza i Phila Fodena.

Manchester City w pełni zasłużenie wygrał 4:0, a cały dwumecz 5:1. W środowy wieczór oglądaliśmy prawdopodobnie najlepszą wersję "Obywateli", odkąd prowadzi ich Pep Guardiola. Gospodarze praktycznie nie popełniali błędów, nie zwalniali tempa.

W wielkim finale 10 czerwca w Stambule Manchester City zagra z Interem Mediolan, który wyeliminował we wtorek AC Milan.