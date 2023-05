Materazzi i Sneijder ruszyli do kibiców. Euforia na San Siro [WIDEO]

49-letni Marco Materazzi to mistrz świata z 2006 roku. Stoper spędził większość kariery w Interze Mediolan i znany był ze swojego agresywnego stylu gry i prowokowania rywali. Wie coś o tym Zinedine Zidane, któremu puściły nerwy w finale mundialu, gdy z byka uderzył Włocha. Natomiast 38-letni Wesley Sneijder to były pomocnik reprezentancji Holandii, który w trakcie kariery grał dla m.in. Ajaksu Amsterdam, Realu Madryt, Interu czy Galatasarayu Stambuł. Co ich łączy?

Fakt, że w 2010 roku grali dla Interu Jose Mourinho, który zdobył wówczas potrójną koronę, czyli wygrał Serie A, Puchar Włoch oraz Ligę Mistrzów. We wtorkowych derbach Mediolanu w półfinale LM na legendarnym stadionie San Siro pojawiło się mnóstwo znanych osobistości. Zbigniew Boniek siedział na trybunie VIP, obok m.in. Luisa Figo, Javiera Zanettiego czy Aleksandra Ceferina, prezesa UEFA.

Ale nie wszyscy chcieli taki mecz oglądać na siedząco. Materazzi i Sneijder wybrali się na trybunę Curva Nord, którą zajmują najbardziej zagorzali fani Interu. Fani byli zachwyceni i przez cały mecz śpiewali i wspierali graczy Interu, którzy po golu Lautaro Martineza ograli 1:0 Milan (3:0. dwumeczu) i awansowali do finału LM.

Inter w finale LM

Graczom Simeone Inzaghiego udało się zadać decydujący cios w 74. minucie za sprawą duetu "LuLa", czyli Lautaro Martineza i Romelu Lukaku. Belg świetnie ochraniał piłkę w polu karnym Milanu i dograł do Argentyńczyka, który mocnym strzałem na bliższy słupek pokonał Maignana. "Super Mike" tym razem nie uratował swojego zespołu, a Inter mógł zacząć bukować bilety do Stambułu.

Finał odbędzie się 10 czerwca w Stambule. Mediolańczycy zmierzą się w nim z Manchesterem City lub Realem Madryt.