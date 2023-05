Nie będzie wielkiego finału Ligi Mistrzów w TVP 1. Stacja ma ważniejszą transmisję

Wielkimi krokami zbliża się finał Ligi Mistrzów. Odbędzie się on w sobotę 10 czerwca na stadionie olimpijskim w Stambule. Znamy już pierwszą drużynę, która weźmie w nim udział. Będzie to Inter Mediolan, który w półfinale pokonał w derbowym dwumeczu AC Milan 3:0 (2:0, 1:0).

REKLAMA

Zobacz wideo Traktowanie sędziów? Listkiewicz nie kryje oburzenia

TVP podjęło decyzję w sprawie transmisji finału Ligi Mistrzów. Zaskoczenie

W ostatnich latach transmisje finałów Ligi Mistrzów przeprowadzało TVP 1. Można było się zatem spodziewać, że tak samo będzie i w tym roku. Rzeczywistość okazała się jednak inna. Tegorocznego decydującego o triumfie meczu nie będzie można obejrzeć na tym kanale. TVP zdecydowało się w tym czasie na transmisję 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, który odbędzie się w dniach 9-11 czerwca.

Galeria sław na San Siro. Zbigniew Boniek w doborowym towarzystwie. Co za zdjęcie

Decyzja polskiej telewizji jest bardzo zaskakująca, ale kibice nie muszą się jednak martwić. Finał będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport. Prawa do Ligi Mistrzów ma również Grupa Polsat i transmisję meczu przeprowadzi Polsat Sport Premium 1. Ponadto starcie będzie również dostępne do obejrzenia na sport.tvp.pl oraz aplikacji Polsat Box go.

Kuriozalne wyjaśnienia policji po awanturze w Barcelonie. "Celebracja musi być krótka"

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Drugiego finalistę poznamy już w środę. Tego dnia o godzinie 21:00 odbędzie się rewanżowe spotkanie pomiędzy Manchesterem City a Realem Madryt. W pierwszym meczu padł remis 1:1. W nadchodzącym starciu będzie polski akcent. Poprowadzi je sędzia Szymon Marciniak. Polak początkowo nie był brany pod uwagę, ale po niskim poziomie sędziowania w pierwszym meczu, UEFA postanowiła dać mu szansę. W związku z tym Marciniak prawdopodobnie nie poprowadzi finału.