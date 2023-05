Liga Mistrzów. Gdzie oglądać mecz Manchester City - Real Madryt? [TRANSMISJA TV, STREAM]

We wtorek Inter Mediolan pokonał 1:0 AC Milan jako pierwszy awansował do finału Ligi Mistrzów (3:0 w dwumeczu). Do włoskiej ekipy dołączy dziś Manchester City lub Real Madryt, które rozegrają półfinałowy rewanż na Etihad Stadium w Manchesterze. W pierwszym starciu padł wynik 1:1 po golach Viniciusa Juniora i Kevina de Bruyne, co zapowiada wielkie emocje.

Man City - Real Madryt w walce o finał. Pod czujnym okiem Szymona Marciniaka

Obie drużyny do środowego starcia przystąpią w niemal najsilniejszych zestawieniach. Niewielki problem ma jedynie Pep Guardiola, który nie będzie mógł skorzystać z Nathana Ake, który nabawił się urazu mięśnia. Obrońcy nie było także w ostatnim meczu z Evertonem, który City pewnie wygrało 3:0 po dublecie Ilkaya Gundogana i jednym golu Erlinga Haalanda.

Powody do radości ma z kolei Carlo Ancelotti, którego drużyna wygrała 1:0 z Getafe po golu Marco Asensio. Szkoleniowiec Realu od pierwszej minuty nie skorzystał m.in. z Viniciusa, Luki Modricia, Toniego Krossa i kontuzjowanego Karima Benzemy. Zespół odpoczął, a francuski napastnik ma być w pełni gotowy na środowe starcie.

Oba zespoły rozegrały na Etihad Stadium historyczny mecz w zeszłym roku. Wtedy również w półfinale Ligi Mistrzów padł wynik 4:3 dla gospodarzy. Dla City trafiali De Bruyne, Gabriel Jesus, Phil Foden i Bernardo Silva, a dla Realu Vinicius i dwukrotnie Benzema. Do finału ostatecznie awansował Real.

W pierwszym meczu w obecnej edycji nie zabrakło kontrowersji po decyzjach sędziów. Arbiter główny prawdopodobnie niesłusznie uznał gola dla City, nie pokazał czerwonej kartki Bernardo Silvie, a w meczu panował spory chaos. Real skierował nawet swoje uwagi do UEFA. Europejska federacja wyciągnęła wnioski i na dzisiejszy mecz desygnowała Szymona Marciniaka. Dla polskiego arbitra będzie to już siódmy mecz w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów.

Liga Mistrzów. Manchester City - Real Madryt dziś. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Mecz Manchester City - Real Madryt zaplanowano na środę 17 maja o godzinie 21:00. Transmisję telewizyjną ze spotkania przeprowadzą stację TVP 1 i Polsat Sport Premium 1. Z kolei w internecie spotkanie będzie dostępne za pośrednictwem strony sport.tvp.pl oraz na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.