Liga Mistrzów. Inter Mediolan - AC Milan. Gdzie i kiedy oglądać mecz o finał? [TRANSMISJA TV]

W ubiegłym tygodniu odbyły się pierwsze mecze półfinałowe tegorocznej Ligi Mistrzów. Real Madryt zremisował 1:1 z Manchesterem City, a Vinicius Junior i Kevin de Bruyne popisali się pięknymi golami. Z kolei Inter Mediolan wygrał 2:0 z lokalnym rywalem AC Milanem po trafieniach Edina Dżeko i Henrikha Mkhitaryana.

Inter Mediolan w korzystniejszej sytuacji przed rewanżem. AC Milan nadrabia straty.

Inter Mediolan będzie bronił we wtorkowy wieczór dwubramkowej przewagi i to właśnie piłkarze Simone Inzaghiego są w korzystniejszym położeniu niż AC Milan. Jeśli Inter awansuje, będzie to pierwszy finał dla zespołu z San Siro od 2010 roku. Wówczas Inter wygrał w całych rozgrywkach, pokonując w finale Bayern Monachium.

Nie można jednak też lekceważyć AC Milanu. Choć ubiegłoroczny mistrz Włoch musi nadrabiać stratę, to z pewnością będzie chciał nawiązać do sukcesów sprzed ponad dekady. W XXI wieku Milan trzykrotnie grał w finale najważniejszych europejskich rozgrywek - w 2003, 2005 oraz 2007 roku. 16 lat temu mediolańczycy w finale pokonali Liverpool 2:1.

Według bukmacherów faworytem wtorkowego starcia będzie Inter i to on ma zameldować się w finale Ligi Mistrzów.

Liga Mistrzów. Mecze dzisiaj. Gdzie oglądać Inter - Milan? O której godzinie? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Rewanżowy mecz półfinałowy Inter Mediolan - AC Milan zaplanowano na wtorek 16 maja o godzinie 21.00. Transmisję ze spotkania przeprowadzi Polsat Sport Premium 1. Z kolei w Internecie derby Mediolanu będzie można oglądać na Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.