Rekord! Derby Mediolanu w LM najbardziej dochodowym meczem w historii Włoch

AC Milan i Inter Mediolan po raz pierwszy od 20 lat spotkały się w półfinale Ligi Mistrzów. Ich rywalizacja to wielkie wydarzenie dla całej włoskiej piłki, która po raz ostatni miała przedstawiciela na tym etapie rozgrywek w sezonie 2017/18 (AS Roma). Nic dziwnego, że mecz cieszył się gigantycznym zainteresowaniem.

REKLAMA

Zobacz wideo Leszek Ojrzyński ujawnia: Za luty złotówki nie dostałem

AC Milan zarobił krocie na meczu z Interem Mediolan. Chętnych na bilet było bez liku

Jak przekazał włoski dziennik "La Reppublica", podczas środowego spotkania, w którym formalnym gospodarzem był Milan, na trybunach zasiadło 75 532 widzów. Był to zaledwie ułamek chętnych. Poprzez oficjalną stronę klubu bilet próbowały zakupić ponad dwa miliony osób. To mniej więcej 26 razy tyle, ile jest w stanie pomieścić stadion mediolańskich klubów.

Zwrot ws. Marciniaka. Ma poprowadzić megahit. Finał Ligi Mistrzów coraz dalej

Mimo że mistrzowie Włoch przegrali 0:2, to i tak mają pewne powody do zadowolenia. Ich łączny zarobek z tego meczu wyniósł 10 461 705 euro, co jest absolutnym rekordem włoskiej piłki. Poprzedni również należał do Milanu i wynosił ponad 9,1 mln euro. Ustanowiono go przy okazji domowego starcia w 1/8 finału LM z Tottenhamem (1:0) w lutym tego roku.

Rekord Milanu zapewne długo nie przetrwa. Inter zarobi ponad 12 milionów

Rekord Milanu najprawdopodobniej przetrwa tylko kilka dni i zostanie pobity przez lokalnego rywala. To dlatego, że Inter, który będzie gospodarzem wtorkowego rewanżu, sprzedawał bilety po jeszcze wyższych cenach. Na ten moment niemal wszystkie miejsca zostały wykupione. Prognozy mówią o zarobku przekraczającym 12 mln euro.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

UEFA może przenieść finał Ligi Mistrzów. Boją się. Nowe miejsce już wybrane

Drugie spotkanie pomiędzy Interem Mediolan a AC Milanem w półfinale Ligi Mistrzów zostanie rozegrane we wtorek 16 maja. Zwycięzca dwumeczu awansuje do finału, w którym zagra z Manchesterem City lub Realem Madryt.