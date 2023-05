Zwrot ws. Marciniaka. Ma poprowadzić megahit. Finał Ligi Mistrzów coraz dalej

Jeszcze w środę po południu wydawało się, że przed Szymonem Marciniakiem kolejny wielki mecz do posędziowania. Jak informował portal meczyki.pl, polski arbiter, który prowadził finał katarskiego mundialu, był faworytem do sędziowania tegorocznego finału Ligi Mistrzów.

No właśnie, był, bo jak poinformował ten sam portal, sytuacja uległa zmianie. Wszystko przez wydarzenia z wtorkowego meczu Real Madryt - Manchester City w półfinale Ligi Mistrzów, gdzie sędziowie uznali nieprawidłowo zdobytą bramkę.

Chodzi o trafienie zawodnika gości - Kevina De Bruyne - który po przerwie ustalił wynik na 1:1. Jak wykazała analiza 3D przeprowadzona przez stację telewizyjną beIN Sports, chwilę wcześniej piłka całym obwodem opuściła boisko. Zza linii bocznej wygarnął ją Bernardo Silva, jednak sędziowie tego nie zauważyli.

Już po meczu uwagi wobec arbitra głównego wygłaszał trener Realu - Carlo Ancelotti. Gospodarze byli bardzo niezadowoleni z postawy Portugalczyka - Artura Diasa - co zgłosili też do UEFA. I właśnie postawa Realu spowodowała, że Marciniak najpewniej nie posędziuje finału Ligi Mistrzów.

Marciniak poprowadzi rewanż w Manchesterze?

Polak, który miał nie prowadzić żadnego z rewanżów rozgrywek, najpewniej poprowadzi mecz Manchester City - Real. Ma to być odpowiedź UEFA na protesty Realu. Europejska federacja ma wysłać do Manchesteru Marciniaka, arbitra finału mundialu, jako gwarancję odpowiedniego poziomu sędziowania w bardzo prestiżowym spotkaniu.

Choć oficjalnego komunikatu w sprawie jeszcze nie ma, to portal meczyki.pl zauważył też, że Marciniak został zdjęty z prowadzenia poniedziałkowego meczu ekstraklasy Warta Poznań - Radomiak, co może sugerować, że wybiera się za granicę. Gdyby Polak sędziował mecz City - Real, to najpewniej nie otrzyma finału z uwagi na dotychczasowe decyzje UEFA.

Do tej pory było bowiem tak, że arbitrzy, którzy prowadzili półfinały, nie byli wyznaczani do finałów. W takim przypadku Marciniakowi mógłby przypaść finał Ligi Europy lub Ligi Konferencji Europy.