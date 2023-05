Genialny ruch UEFA. Jedna zmiana i już. Gigantyczne pieniądze

Liga Mistrzów, czyli sztandarowe rozgrywki organizowane przez UEFA, są dla tej organizacji kurą znoszącą złote jaja. Dzięki sprzedaży praw telewizyjnych do niemal wszystkich zakątków świata UEFA osiąga ogromne dochody. Dziś tylko dzięki nim może liczyć na zyski wielkości ponad trzech miliardów euro. A kwota ta ciągle rośnie. 10 lat temu wynosiła raptem 1,3 miliarda. Już za chwilę znów nastąpi ich skokowy wzrost. Wszystko dzięki pewnej decyzji, która w życie wchodzi już niedługo.

REKLAMA

Zobacz wideo Traktowanie sędziów? Listkiewicz nie kryje oburzenia

Ligę Mistrzów czeka rewolucja. Nowy format, więcej drużyn i więcej pieniędzy w kasie UEFA

Chodzi o zwiększenie liczby drużyn i zmianę formatu rozgrywek. Od 2024 r. Liga Mistrzów powiększy się z 32 do 36 zespołów. Automatycznie zwiększy się także liczba meczów. I to znacząco. Nie będzie bowiem dodatkowej grupy, ale zostanie wprowadzony tzw. system szwajcarski. Wedle tego modelu w tzw. fazie grupowej będzie obowiązywała jedna wspólna tabela, a każda drużyna rozegra po 10 meczów, czyli o cztery więcej niż dotychczas.

PSG wykombinowało jak pozbyć się najdroższego piłkarza w historii. Neymar na wylocie

To oznacza, że od sezonu 2024/25 w Lidze Mistrzów będziemy mieli znacznie więcej spotkań. W dodatku mają one być bardziej emocjonujące, bo już w początkowej fazie znacznie częściej będzie dochodzić do starć pomiędzy czołowymi ekipami. Dzięki temu produkt, jakim jest Liga Mistrzów, ma stać się jeszcze bardziej atrakcyjny, a co za tym idzie, wzrośnie jego cena.

Środowisko Lewandowskiego uderza. Konflikt się zaostrza. Kucharski grzmi: "Ustawka"

UEFA już zawiązuje umowy na kluczowych rynkach. Kwoty porażają

Według hiszpańskiego "AS-a" UEFA już podpisuje pierwsze umowy z największymi telewizyjnymi graczami na świecie. Jego zdaniem, choć nie ma jeszcze oficjalnych danych, tylko na mocy nowej umowy z Paramount Global i jej spółkami zależnymi CBS i Viacom, a także Relevent Sports Group, działających na rynku amerykańskim, UEFA zarobi aż dwa miliardy euro.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Z kolei w Wielkiej Brytanii prawa telewizyjne zostaną podzielone aż na trzy podmioty. Do tej pory jedynym ich posiadaczem była stacja BT Sport, która wciąż zachowa ich lwią część. Jednak od 2024 r. będzie je dzielić z firmą Amazon, a prawo do pokazywania skrótów wykupiło BBC. UEFA od wszystkich tych podmiotów ściągnie łącznie 1,6 miliarda euro. Kolejne 0,48 miliarda ma natomiast przynieść nowa umowa z francuskim CANAL+. - Pracujemy nad przewidywaniami możliwych przychodów z praw telewizyjnych i przedział, o którym mówimy, mieści się między 4,6 a 4,8 miliarda - zdradził dyrektor ds. rozgrywek UEFA Giorgio Marchetti.