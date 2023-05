Trener Milanu powiedział, co myśli po półfinale Ligi Mistrzów. "Podwójne standardy"

Inter Mediolan jest o krok od finału Ligi Mistrzów. W środę wieczorem drużyna Simone Inzaghiego pokonała Milan 2:0, grając na San Siro w roli gościa. Kluczowe dla meczu okazało się pierwszych 11 minut, po których Inter prowadził dwoma golami.

REKLAMA

Zobacz wideo Sposób na patologię w polskiej piłce

W 8. minucie po zagraniu Hakana Calhanoglu bramkę zdobył Edin Dżeko. Trzy minuty później po zagraniu Federico Dimarco i odważnym wejściu w pole karne gola strzelił Henrich Mychitarian. Po meczu niezadowolony był trener Milanu - Stefano Pioli.

- Inter zagrał lepiej w pierwszej połowie i strzelił dwa gole. My byliśmy lepsi po przerwie, ale nie zdobyliśmy bramki. W pierwszych minutach rywale nie weszli w nasze pole karne, a po pierwszym rzucie rożnym strzelili nam gola. Niestety tak to już bywa na tym poziomie - powiedział Włoch.

Wyjaśnia się przyszłość Milika. Słowa trenera nie pozostawiają wątpliwości

- Szkoda, że tak to się potoczyło. Musimy być bardziej uważni w obronie. Szczególnie w sytuacjach jak ta, po której straciliśmy drugą bramkę. Musimy jednak wciąż wierzyć, że awans do finału jest możliwy. Musimy być lepsi, zagrać agresywniej i intensywniej. I nie możemy tak tracić goli, które nakręciły rywali - dodał.

Pioli niezadowolony z sędziowania

Pioli przyznał też, że nie był usatysfakcjonowany poziomem sędziowania meczu. Mimo że Włoch nie chciał rozwinąć myśli, to wyraźnie dał do zrozumienia, że miał pretensje do arbitra głównego - Jesusa Gila Manzano - z Hiszpanii.

- Jesteśmy rozczarowani, bo wszyscy wiemy, że to nie był występ, jakiego chcieliśmy. Ale jesteśmy też zdeterminowani, by za tydzień to odwrócić. Co powiem o sędziowaniu? Nic. Po prostu byłem zdenerwowany, bo widziałem wiele sytuacji pół na pół, w których arbiter stosował podwójne standardy - zakończył Pioli.

PSG wchodzi w nową erę. Będzie jeszcze bogatsze. Sprzedają udziały

Rewanż Inter - Milan we wtorek. Dzień później Manchester City podejmie Real Madryt. W pierwszym meczu padł remis 1:1. Finał Ligi Mistrzów 10 czerwca w Stambule.