Są składy na derby Mediolanu. Milan bez wielkiej gwiazdy

Już po zaledwie dziesięciu minutach sobotniego spotkania Serie A: AC Milan - Lazio (2:0), kibice gospodarzy byli bardzo zaniepokojeni. Okazało się bowiem, że na uraz mieśnia przywodziciela narzeka Rafael Leao. Reprezentant Portugalii opuścił boisko i zastąpił go Alexis Saelemaekers.

REKLAMA

Zobacz wideo Sposób na patologię w polskiej piłce

Stuletni polski klub rozwiązany! Szok. "Zarządowi szkoda było 500 zł"

Rafael Leao nie zagra w derbach Mediolanu

Decyzja co do występu Leao w środowym meczu Ligi Mistrzów z Interem Mediolan miała zostać podjęta niemal w ostatniej chwili. Trwała bowiem walka z czasem. - Mam nadzieję, że będę mógł wystawić na boisko najlepszych zawodników. Rafa ma unikatowe cechy spośród wszystkich zawodników z naszej kadry. Jeśli on nie da rady, to będziemy grać innymi zawodnikami o innych charakterystykach – mówił Stefano Pioli, trener Milanu.

Ostatecznie jednak Rafael Leao nie znalazł się w wyjściowej jedenastce na mecz z Interem Mediolan. Mało tego, zabraknie go nawet na ławce rezerwowych. Na lewym skrzydle zastąpi go Hiszpan Brahim Diaz.

W wyjściowym składzie zabraknież też Romelu Lukaku, napastnika Interu Mediolan. Trener Simone Inzaghi zdecydował się bowiem postawić na dwóch innych napastników: Edina Dzeko oraz Lautaro Martineza.

Początek spotkania AC Milan - Inter w środę o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl. Rewanż odbędzie się 16 maja.

PZPN nigdy tego nie zrobił. A powinien. "Muszą być surowo karani"

Składy na półfinał Ligi Mistrzów: AC Milan - Inter: