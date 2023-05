Derby Mediolanu nie zawiodły. Inter jedną nogą w finale. "Calcio is back"

Prezydent USA George W. Bush ogłosił koniec reżimu Saddama Husajna, Polska podpisała traktat akcesyjny do Unii Europejskiej, kina szykowały się do premiery "Władcy Pierścienia" i "Kill Billa", a listy przebojów podbijał kawałek "In Da Club" 50 Centa - tak wyglądał świat w 2003 roku, gdy w półfinale Ligi Mistrzów po raz ostatni oglądaliśmy Derby Mediolanu. Jasne, w kolejnych latach Milan i Inter potrafiły jeszcze wygrywać LM (2007 i 2010), ale to był ostatni moment, kiedy calcio naprawdę rządziło w Europie.

I choć wtedy Milan i Inter były potęgami, a dziś przypominają raczej nieproszonych gości ekskluzywnego przyjęcia, którzy dostali się na czerwony dywan tylnym wejściem, to Włochy i tak oszalały na punkcie środowego półfinału od kilku dni podgrzewając temat.

W tamtych ekipach Carlo Ancelottiego i Hectora Cupera roiło się od światowej klasy gwiazd nawet na ławkach rezerwowych, a teraz Stefano Pioli i Simone Inzaghi do kilku klasowych zawodników muszą dorzucać co najwyżej solidnych wyrobników. Jednak dzisiejsze mediolańskie drużyny są elitą przynajmniej w jednym aspekcie. W sztuce defensywy. Milan przystępował do środowego starcia z zaledwie jednym straconym golem w poprzednich sześciu meczach LM, a Inter szczycił się aż sześcioma czystymi kontami w obecnej edycji rozgrywek.

20 lat temu pierwszy półfinał zakończył się bezbramkowym remisem (Milan awansował dzięki remisowi 1:1 "na wyjeździe"). I choć "La Gazzetta dello Sport" pisała, że derby są przewidywalne jak rzut kostką, to wielu kibiców spodziewało się powtórki z 2003 roku, a więc zamkniętego meczu.

Ale szybko się przeliczyli, bo już w siódmej minucie 37-letni Edin Dżeko pokonał bramkarza świetnym strzałem z powietrza po wrzutce Hakana Calhanoglu, dawnej gwiazdy... Milanu. Nie minęło 180 sekund, a Inter prowadził już 2:0. Wychowanek Nerazzurrich Federico Di Marco, który w 2003 r. oglądał derby z trybun, dograł do 34-letniego Henricha Mychitariana, a Ormianin pewnym strzałem pod poprzeczkę podwyższył wynik. Dla Włocha była to już piąta asysta w rozgrywkach, tylko Vinicus Junior ma więcej (6).

W 15. minucie Milan mógł już przegrywać 0:3, jednak Calhanoglu trafił w słupek, a przy dobitce przytomnie zachował się Mike Maignan. Ale choć tym razem gol nie padł, to Pioli i tak miał kolejny powód do zmartwień. Boisko musiał opuścić kontuzjowany Ismael Bennacer, a zastąpił go Junior Messias, który jeszcze kilka lat temu... był kurierem sprzętu AGD.

Kwadrans później Pioli odetchnął z ulgą, bo powtórki - przynajmniej zdaniem arbitra - wskazały, że Simon Kjaer jednak nie faulował w polu karnym Lautaro Martineza. Upiekło się Milanowi, ale sytuacja była nadal arcytrudna. I już do końca pierwszej połowy się nie zmieniła, co dobitnie pokazała statystyka celnych strzałów Milanu - 0.

Odczuwalny był brak kontuzjowanego Rafaela Leao, autora 13 goli i 13 asyst w tym sezonie. Ale czy Portugalczyk w pojedynkę mógłby odwrócić losy spotkania? Niekoniecznie, bo Inter był lepszy w każdym aspekcie gry.

A co się działo po przerwie?

Milan się przebudził. Tuż po przerwie ładnym strzałem z dystansu, aczkolwiek niecelnym, popisał się Brahim Diaz. W 50. minucie gospodarze mieli kolejną szansę, ale sytuację oko w oko z bramkarzem koncertowo spartaczył Junior Messias.

Ale Inter też atakował, jak w 53. minucie, gdy Maignan fenomenalnie zatrzymał Dżeko. Niedługo później upiekło się Interowi, gdy Sandro Tonali trafił w słupek.

W końcówce meczu tempo spotkania spadło. Po przegranej 0:2 Milan jest w piekielnie trudnej sytuacji przed rewanżem, ale na pewno się nie podda. Przede wszystkim zadba o to powracający do zdrowia Leao.

Dodatkową motywacją jest fakt, że finał zaplanowano w Stambule, gdzie Rossoneri mają do wyrównania rachunki za legendarny mecz z Liverpoolem z 2005 r. A historia może być tym piękniejsza, że do finału wciąż może awansować Ancelotti i jego Real. Ten sam Ancelotti, który z pięciu finałów LM, przegrał tylko raz. Właśnie w Turcji. Ależ to byłaby klamra.

"Calcio is back"

Takie hasło głosi spot promujący włoskie kluby, który już od kilku tygodni można oglądać. I faktycznie włoska piłka wraca na salony. Reprezentanci Serie A mogą wygrać LM, Ligę Europy (Roma, Juventus) oraz Ligę Konferencji UEFA (Fiorentina).

LM będzie najtrudniej zdobyć, ale w środę Inter pokazał, że będzie w stanie postawić się gigantom z Manchesteru i Madrytu. A może Milan nie powiedział jeszcze ostatniego słowa?

Dowiemy się w przyszły wtorek.