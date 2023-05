De Bruyne odpowiada Realowi golem marzenie. Lepiej się nie da [WIDEO]

We wtorkowy wieczór na Santiago Bernabeu padają przepiękne bramki. Najpierw w 36. minucie kapitalnego gola zdobył Vinicius, który posłał prawdziwą petardę zza pola karnego i nie dał żadnych szans Edersonowi. W drugiej połowie wyrównał Kevin de Bruyne.

REKLAMA

Zobacz wideo Traktowanie sędziów? Listkiewicz nie kryje oburzenia

Manchester City wyrównał. Co za bramka Kevina de Bruyne

Była 67. minuta meczu kiedy Manchester City rozegrał ładną akcję bramkową zakończoną jeszcze piękniejszym uderzeniem. Wszystko rozpoczęło się od niedokładnego zagrania Camavingi. Piłkę kilka metrów za polem karnym przejął Rodri i zgrał do Jacka Grealisha. Chwilę później ten odegrał do Ilkaya Gundogana, a ten z kolei wypatrzył Kevina de Bruyne. Belg zdecydował się na strzał z 18. metra i silnym uderzeniem pokonał bramkarza Realu Madryt. De Bruyne strzelił nie do obrony zza pola karnego i wlał nadzieje w serca kibiców z niebieskiej części Manchesteru.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Dla de Bruyne było to drugie w tym sezonie (w ósmym występie) trafienie w spotkaniu Ligi Mistrzów. Wcześniej wpisał się na listę strzelców w spotkaniu z RB Lipsk wygranym przez City aż 7:0.

Ojciec Messiego nie wytrzymał. Napisał całą prawdę o transferze Leo

Ostatecznie wtorkowe spotkanie Realu Madryt z Manchesterem City zakończyło się wynikiem 1:1. To oznacza, że losy finału w dalszym ciągu są otwarte i rozstrzygną się w rewanżu na Etihad Stadium w Manchesterze. Mecz zaplanowano na przyszłą środę 17 maja na godzinę 21:00.

Drugi półfinał Ligi Mistrzów, w którym AC Milan zmierzy się z Interem Mediolan, odbędzie się w środę 10 maja również o 21:00. Rewanż we wtorek 16 maja o tej samej porze. Relacje na żywo na Sport.pl.